Superliga:  Dinamo s-a împiedicat de Corvinul Hunedoara, Sepsi OSK, victorie la limită cu FC Argeș,  iar CFR Cluj a trecut în deplasare de FK Csikszereda

Partidele de sâmbătă seara au adus câteva surprize în etapa a șaptea a Superligii de fotbal.

Corvinul Hunedoara a terminat la egalitate cu Dinamo București, 1-1 (1-0), sâmbătă, pe teren propriu, la Arad, într-un meci din etapa a șaptea a Superligii de fotbal.

Corvinul a deschis scorul prin peruanul Renato Espinosa (15), liderul egalând la scurt timp după pauză, prin francezul Mamoudou Karamoko (51).

Cele două echipe s-au întâlnit în principala competiție internă de 35 de ori, de cinci ori au câștigat hunedorenii, de 21 de ori s-au impus bucureștenii, iar alte nouă partide s-au terminat la egalitate.

Cu acest egal, Dinamo are șanse considerabile să rămână pe primul loc și după această etapă.

Corvinul Hunedoara - Dinamo București 1-1 (1-0), Arena Francisc Neuman - Arad

Au marcat: Renato Espinosa (15), respectiv Mamoudou Karamoko (51).

Arbitru: Andrei Moroiță (Ploiești); arbitri asistenți: Ionel Valentin Dumitru (Gherghița/Prahova), Adrian Vornicu (Iași); al patrulea oficial: Gabriel Mihuleac (Iași)

Observatori: Marcel Savaniu (Satu Mare) - CCA, Ioan Bogdan (Arad) - LPF

Arbitru video: George Cătălin Găman (Craiova); arbitru asistent video: Lucian-Claudiu Rusandu (Sfântu Gheorghe)

Sepsi OSK a învins-o dramatic pe FC Argeș (1-0)





Sepsi OSK Sfântu Gheorghe a învins-o dramatic pe FC Argeș cu scorul de 1-0 (0-0), sâmbătă, în deplasare, la Mioveni, într-un meci din etapa a șaptea a Superligii de fotbal.

Unicul gol al partidei a fost reușit de Bogdan Oteliță (89).

Portarul Cătălin Căbuz (FC Argeș) a bifat meciul cu numărul 250 în principala competiție internă, fiind portarul activ cu cele mai multe partide jucate în prima ligă din România, potrivit site-ului LPF.

FC Argeș și Sepsi OSK s-au întâlnit în principala competiție internă de șapte ori, de patru ori s-au impus covăsnenii, un joc a fost câștigat de piteșteni, iar alte două partide s-au terminat la egalitate.

FC Argeș a obținut doar un punct în ultimele trei etape.

FC Argeș - ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 0-1 (0-0), Stadion Municipal - Mioveni

A marcat: Bogdan Oteliță (89).

Arbitru: George Cătălin Roman (Timișoara); arbitri asistenți: Marius Badea (Râmnicu Vâlcea), Raul Ghiciulescu (Lugoj); al patrulea oficial: Sorin Vădana (Cluj-Napoca)

Arbitru video: Cristina Trandafir (București); arbitru asistent video: Valentin Porumbel (Oltenița)

Observatori: Irina Mîrț (București) - CC, Daniel Kassai (București) - LPF

CFR Cluj, victorioasă în deplasare cu FK Csikszereda (3-2), în Superligă



CFR Cluj a învins-o pe FK Csikszereda cu scorul de 3-2 (2-1), sâmbătă, în deplasare, într-un meci din etapa a șaptea a Superligii de fotbal.

Lorenzo Biliboc (28), Ovidiu Perianu (45+2) și Stefan Drazic (83) au marcat golurile clujenilor, aflați la a doua victorie consecutivă în Superligă.

Pentru ciucani, care rămân pe ultimul loc, fără victorie, a înscris Marton Eppel (33, 50).

AFK Csikszereda - FC CFR 1907 Cluj 2-3 (1-2), Stadion Municipal - Miercurea Ciuc

Au marcat: Marton Eppel (33, 50), respectiv Lorenzo Biliboc (28), Ovidiu Perianu (45+2), Stefan Drazic (83).

Arbitru: Horia-Gabriel Mladinovici (București); arbitri asistenți: Nicușor Florentin Marin (Suseni/Argeș), Marius Cristian Marchidanu (Brăila); al patrulea oficial: Mihail-Sebastian Lăstun (Râmnicu Vâlcea)

Arbitru video: Marcel Bîrsan (București); arbitru asistent video: Claudiu Marcu (Constanța)

Observatori: Sorin Boca (Iași) - CCA, Viorel Anghelinei (Galați) - LPF. (Agerpres)



