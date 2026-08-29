Cu Drăgușin titular, Fiorentina a fost umilită pe teren propriu, de Frosinone, noua echipă a lui Bîrligea, care a prins și el câteva minute 

Etapa a 2-a din Serie A a adus un rezultat neașteptat: pe Stadio Artemio Franchi, Fiorentina a pierdut pe teren propriu în fața celor de la Frosinone, scor 0-3. Partida a pus față în față doi tricolori: fundașul central Radu Drăgușin, integralist în defensiva gazdelor, și atacantul Daniel Bîrligea, transferat recent la oaspeți.

Meciul a început echilibrat, însă fragilitatea defensivei toscane a ieșit repede la iveală. Frosinone a speculat fiecare neatenție a gazdelor. Antonio Raimondo a deschis scorul în minutul 26, iar înainte de pauză, Gabriele Bracaglia l-a învins pe portarul Fiorentinei cu un șut plasat în minutul 38, stabilind scorul la pauză, 0-2.

Partea secundă nu a adus nicio redresare pentru trupa „viola”. Disperarea de a egala a lăsat spații uriașe în defensivă. În minutul 68, același Antonio Raimondo a finalizat o acțiune a oaspeților și a dus scorul la un neverosimil 0-3. Frustrarea gazdelor s-a reflectat în evoluția lui Radu Drăgușin: stoperul român a primit cartonașul galben în minutul 90, după o intervenție dură.

Bîrligea, aruncat în luptă imediat după transferul de 5 milioane de euro

Pentru Frosinone și pentru Daniel Bîrligea, meciul de la Florența reprezintă un debut cu dreptul. Atacantul român, cumpărat recent de la FCSB pentru suma totală de 5 milioane de euro (1,5 milioane de euro pentru împrumut și o clauză de transfer definitiv de încă 3,5 milioane de euro activată automat dacă echipa se menține în Serie A), a fost inclus rapid în lot.

Deși a semnat cu noua sa echipă cu doar câteva zile înaintea acestei etape, Bîrligea a intrat pe teren în minutul 88, în locul autorului a două goluri, Antonio Raimondo.

Pentru Radu Drăgușin, partida a reprezentat o probă dificilă, urmată de critici din partea presei italiene. Internaționalul român a ajuns în această vară la Fiorentina de la Tottenham, printr-un împrumut cu obligație de cumpărare de aproximativ 25 de milioane de euro. Drăgușin a refuzat oferte salariale importante din Turcia pentru a continua în Serie A.

Cu un salariu estimat la circa 2 milioane de euro pe sezon, Drăgușin are statut de pilon de bază la Fiorentina. Totuși, dacă acesta nu va confirma, se poate întoarce la Tottenham care îi va decide soarta. Este însă abia începutul campionatului.