Programul din Champions League al primei etape. Real Madrid - Inter, cap de afiș

Antrenorul român de fotbal Cristian Chivu, tehnicianul echipei italiene Inter Milano. Sursa foto: Agerpres

Inter Milano, formaţia pregătită de antrenorul român Cristian Chivu, îşi va începe parcursul în noua ediţie a Ligii Campionilor pe 8 septembrie, cu un meci în deplasare împotriva echipei spaniole Real Madrid, antrenată de portughezul Jose Mourinho, potrivit calendarului publicat sâmbătă de UEFA.

Partida de pe stadionul Santiago Bernabeu, care pune faţă în faţă actuala şi fosta echipă a lui Mourinho, este programată să înceapă la ora 22:00, ora României. Tehnicianul portughez a cucerit Liga Campionilor cu Inter în 2010, într-o echipă din care făcea parte şi Cristian Chivu.

După confruntarea cu Real Madrid, Inter va mai avea în program meciuri cu FC Bruges, pe 13 octombrie, pe teren propriu, cu Şahtior Doneţk, pe 21 octombrie, tot acasă, cu Feyenoord Rotterdam, pe 3 noiembrie, în deplasare, cu VfB Stuttgart, pe 25 noiembrie, pe teren propriu, cu Borussia Dortmund, pe 9 decembrie, în deplasare, cu FC Liverpool, pe 19 ianuarie, acasă, şi cu Slovan Bratislava, pe 27 ianuarie, în deplasare.

„Liga Campionilor este o competiţie care reuneşte ce e mai bun din fotbalul european. Toate meciurile sunt dificile, iar ediţiile recente au confirmat că nimic nu poate fi luat de bun. Ne confruntăm cu nişte cluburi de top. Vor fi opt meciuri foarte dificile, în care vom încerca să scoatem maximum din noi înşine şi să ne dovedim competitivi”, a declarat Cristian Chivu după tragerea la sorţi a Ligii Campionilor, care a avut loc joi seară.

De partea cealaltă, Real Madrid, cea mai titrată echipă din istoria celei mai importante competiţii europene intercluburi, va întâlni în faza principală şi formaţiile AS Roma, pe 14 octombrie, în deplasare, RB Leipzig, pe 21 octombrie, pe teren propriu, AEK Atena, pe 4 noiembrie, în deplasare, PSV Eindhoven, pe 24 noiembrie, acasă, Arsenal Londra, pe 9 decembrie, în deplasare, LASK Linz, pe 19 ianuarie, pe teren propriu, şi Şahtior Doneţk, pe 27 ianuarie, la Londra, pe stadionul Stamford Bridge.

Programul primei etape a Ligii Campionilor, ediţia 2026-2027:

Marţi, 8 septembrie

AEK Atena - LASK Linz

FC Bruges - Aston Villa

Borussia Dortmund - Villarreal

FC Porto - Manchester City

Lille OSC - Betis Sevilla

Real Madrid - Inter Milano

Miercuri, 9 septembrie

FC Barcelona - Feyenoord Rotterdam

VfB Stuttgart - Viking FK

FC Liverpool - Atletico Madrid

Paris Saint-Germain - Slovan Bratislava

Sporting Lisabona - Galatasaray Istanbul

SSC Napoli - Arsenal Londra

Joi, 10 septembrie

Fenerbahce Istanbul - AS Roma

PSV Eindhoven - Şahtior Doneţk

Como - RB Leipzig

Bayern Munchen - FK Bodo/Glimt

Manchester United - Sabah FC

Slavia Praga - RC Lens