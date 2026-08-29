Programul din Champions League al primei etape. Real Madrid - Inter, cap de afiș

Inter Milano, formaţia pregătită de antrenorul român Cristian Chivu, îşi va începe parcursul în noua ediţie a Ligii Campionilor pe 8 septembrie, cu un meci în deplasare împotriva echipei spaniole Real Madrid, antrenată de portughezul Jose Mourinho, potrivit calendarului publicat sâmbătă de UEFA.
Partida de pe stadionul Santiago Bernabeu, care pune faţă în faţă actuala şi fosta echipă a lui Mourinho, este programată să înceapă la ora 22:00, ora României. Tehnicianul portughez a cucerit Liga Campionilor cu Inter în 2010, într-o echipă din care făcea parte şi Cristian Chivu.
După confruntarea cu Real Madrid, Inter va mai avea în program meciuri cu FC Bruges, pe 13 octombrie, pe teren propriu, cu Şahtior Doneţk, pe 21 octombrie, tot acasă, cu Feyenoord Rotterdam, pe 3 noiembrie, în deplasare, cu VfB Stuttgart, pe 25 noiembrie, pe teren propriu, cu Borussia Dortmund, pe 9 decembrie, în deplasare, cu FC Liverpool, pe 19 ianuarie, acasă, şi cu Slovan Bratislava, pe 27 ianuarie, în deplasare.
„Liga Campionilor este o competiţie care reuneşte ce e mai bun din fotbalul european. Toate meciurile sunt dificile, iar ediţiile recente au confirmat că nimic nu poate fi luat de bun. Ne confruntăm cu nişte cluburi de top. Vor fi opt meciuri foarte dificile, în care vom încerca să scoatem maximum din noi înşine şi să ne dovedim competitivi”, a declarat Cristian Chivu după tragerea la sorţi a Ligii Campionilor, care a avut loc joi seară.
De partea cealaltă, Real Madrid, cea mai titrată echipă din istoria celei mai importante competiţii europene intercluburi, va întâlni în faza principală şi formaţiile AS Roma, pe 14 octombrie, în deplasare, RB Leipzig, pe 21 octombrie, pe teren propriu, AEK Atena, pe 4 noiembrie, în deplasare, PSV Eindhoven, pe 24 noiembrie, acasă, Arsenal Londra, pe 9 decembrie, în deplasare, LASK Linz, pe 19 ianuarie, pe teren propriu, şi Şahtior Doneţk, pe 27 ianuarie, la Londra, pe stadionul Stamford Bridge.
Programul primei etape a Ligii Campionilor, ediţia 2026-2027:
Marţi, 8 septembrie
AEK Atena - LASK Linz
FC Bruges - Aston Villa
Borussia Dortmund - Villarreal
FC Porto - Manchester City
Lille OSC - Betis Sevilla
Real Madrid - Inter Milano
Miercuri, 9 septembrie
FC Barcelona - Feyenoord Rotterdam
VfB Stuttgart - Viking FK
FC Liverpool - Atletico Madrid
Paris Saint-Germain - Slovan Bratislava
Sporting Lisabona - Galatasaray Istanbul
SSC Napoli - Arsenal Londra
Joi, 10 septembrie
Fenerbahce Istanbul - AS Roma
PSV Eindhoven - Şahtior Doneţk
Como - RB Leipzig
Bayern Munchen - FK Bodo/Glimt
Manchester United - Sabah FC
Slavia Praga - RC Lens