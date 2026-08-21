Conference League: Rezultate strânse în play-off-ul de joi seara

Rezultatele înregistrate, joi seara, în prima manșă a play-off-ului Conference League la fotbal au fost foarte strânse, cu diferențe de maximum două goluri.

Freiburg, finalista Europa League din sezonul trecut, a învins echipa scoțiană Motherwell FC cu scorul de 3-1, în deplasare, într-un meci arbitrat de românul Radu Petrescu.

Marian Barbu a condus partida câștigată de formația scoțiană Glasgow Rangers în fața echipei cehe FK Jablonec, cu 1-0, pe Ibrox Stadium.

O altă victorie cu 3-1 în deplasare a fost reușită de Borac Banja Luka, în Islanda, cu Vikingur. Luka Juricic (ex-CFR Cluj) a reușit o dublă pentru bosniaci.

Nord-irlandezii de la Larne au câștigat cu 2-0 în Gibraltar cu Lincoln Red Imps.

Ajax s-a impus cu 4-2 în Elveția, în fața formației FC Sion.

Tromso IL, care a eliminat-o pe CFR Cluj din Conference League, a remizat cu Brighton (0-0), pe teren propriu.

PAOK Salonic a fost ținută în șah de Brann Bergen (1-1), formație care a eliminat-o pe Universitatea Cluj din Conference League.

FC Drita a terminat la egalitate cu Inter d'Escaldes, 2-2, golul al doilea al kosovarilor fiind reușit de Blerim Krasniqi (ex-CS Mioveni).

Mijlocașul Vlad Dragomir nu a fost în lotul lui FC Pafos la meciul din Albania cu Dinamo City (1-1).

Fundașul român Bogdan Racovițan a fost integralist la Rakow Czestochowa, care a remizat în deplasare cu Hajduk Split, 2-2.

KuPS Kuopio, fosta adversară a Universității Craiova în Europa League, a smuls egalul cu Shamrock Rovers, 1-1, la Dublin, prin golul lui Parzyszek (85), după ce irlandezii au deschis scorul prin Enda Stevens (49).

Rezultatele înregistrate joi seara, în prima manșă a play-off-ul Conference League:

Vikingur Reykjavik (Islanda) - FK Borac Banja Luka (Bosnia-Herțegovina) 1-3

Shamrock Rovers FC (Irlanda) - KuPS Kuopio (Finlanda) 1-1

FC Drita (Kosovo) - Inter Club d'Escaldes (Andorra) 2-2

KI Klaksvik (Feroe) - Riga FC (Letonia) 0-0

Lincoln Red Imps FC (Gibraltar) - Larne FC (Irlanda de Nord) 0-2

Motherwell FC (Scoția) - SC Freiburg (Germania) 1-3

Gornik Zabrze (Polonia) - AS Monaco (Franța) 2-3

FC Inter Turku (Finlanda) - FC Copenhaga (Danemarca) 0-0

Heart of Midlothian FC (Scoția) - SK Rapid Viena (Austria) 2-2

Tromso IL (Norvegia) - Brighton & Hove Albion (Anglia) 0-0

HNK Hajduk Split (Croația) - Rakow Czestochowa (Polonia) 2-2

Panathinaikos Atena (Grecia) - FC Hradec Kralove (Cehia) 0-0

KAA Gent (Belgia) - Hibernian FC (Scoția) 0-0

PAOK Salonic (Grecia) - SK Brann Bergen (Norvegia) 1-1

Atalanta Bergamo (Italia) - Hapoel Tel Aviv FC (Israel) 0-0

FC Midtjylland (Danemarca) - HNK Rijeka (Croația) 2-0

Glasgow Rangers FC (Scoția) - FK Jablonec (Cehia) 1-0

FC Nordsjaelland (Danemarca) - FC St. Gallen 1879 (Elveția) 1-0

FC Dinamo City (Albania) - FC Pafos (Cipru) 1-1

FC Sion (Elveția) - AFC Ajax Amsterdam (Olanda) 2-4

SC Braga (Portugalia) - FK Austria Viena (Austria) 2-0

FC Twente Enschede (Olanda) - Qarabag FK (Azerbaidjan) 0-1

Getafe CF (Spania) - FK Partizan Belgrad (Serbia) 3-1

FC Lugano (Elveția) - Maccabi Tel Aviv FC (Israel) 2-1

Partidele din manșa secundă se vor juca pe 26 și 27 august. (Agerpres)



