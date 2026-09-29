Meciul România - Bosnia. Becali, critici la adresa lui Matei Ilie, după înfrângerea naționalei: "Nu l-aș lua nici pe două milioane". Acuză FRF că a mutat presiunea asupra lui Hagi

Gigi Becali - Inquam Photos / Eduard Vînătoru

Gigi Becali a reacționat după ce România a pierdut și al doilea meci din Liga Națiunilor, cel cu Bosnia, după Suedia. Patronul FCSB a vorbit despre numirea lui Gheorghe Hagi la cârma echipei naționale și spune că Federația Română de Fotbal (FRF) ar fi reușit să mute presiunea pe umerii săi. De asemenea, patronul FCSB l-a criticat și pe fundașul Matei Ilie.

"Ce să poți să faci dacă nu ai valoare?”

"Ce să poți să faci dacă nu ai valoare? Ce să facă Gică? Să se dea înapoi cu 30 de ani, ca să joace el. Aseară, să zicem, că a avut el vină, dar nu comentez ce face Gică.

Spun, totuși, un lucru, chiar dacă se supără. Acel Ilie, fundașul central, pe cuvântul meu de onoare, dacă-mi zici: "Băi, Gigi, îți dau un milion de euro și îl iei pe Matei Ilie la FCSB și îl bagi o repriză obligat să joace", eu îi zic că nu joacă la mine nici trei minute.

Nu e totul despre ce a făcut aseară, ci dintotdeauna, că îl știam. Să mă ierte, nu jignesc pe nimeni, dar nu l-aș lua nici pe două milioane, du-te cu milioanele tale. Așa, de antrenat cu echipa, poate da, dar nu să joace la mine. Știu de când era la CFR. Păi, dacă era ceva de el, nu-l luam eu?", a declarat Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

Gigi Becali, acuzații la adresa FRF

Gigi Becali a vorbit și despre numirea lui Gică Hagi și presiunea pe care ar pune-o Federația Română de Fotbal (FRF)/

"Ăștia de la FRF au fost mai deștepți. Ei, când și-au dat seama că n-au calitate, au zis că ne nenorocim și hai să-l băgăm pe Hagi antrenor și să luăm toată presiunea de pe umerii noștri. Că nu are cine să zică ceva de Hagi. Bravo lor! îi aplaud. Băieți deștepți! Hagi absoarbe tot. Ei și-au dat seama că suntem la fund, praf.

Știți ce a fost aseară? Bosnia echipă slabă, pârnaie, dar aseară a fost exact cum am jucat noi cu Auda - letonii ăia slabi, de Liga C. Dar ne-au bătut pe noi. Bosnia, la fel - Divizia C -, dar noi am fost mai slabi. Noi nu că nu existăm. Trei goluri date de ei nu sunt ale lor, au fost gafe. Dacă-l ai pe Matei Ilie fundaș central, normal că scapi. Unul este al portarului și tot așa", a punctat Becali.

"Gică o să-i bată"

"Cred că Gică are prea mare încredere, dar nu știu în ce. Treaba lui. O să vezi tu Gică, care și-a făcut deja o părere, ce echipă va face el cu Polonia și Suedia. O să le batem pe amândouă și luăm șase puncte. Eu mi-am făcut o părere. Acum, cu Polonia, Gică o să-i bată", a spus Gigi Becali.

Gheorghe Hagi a renunțat la șase jucători, în meciul România - Bosnia

România a fost învinsă de Bosnia-Herţegovina, luni seară, cu scorul de 4-2 (3-1), pe Arena Naţională, într-un meci fără spectatori, în Grupa B4 a Ligii Naţiunilor. Marcatorii au fost: Armin Gigovic (12'), Tarik Muharemovic (19'), Haris Tabakovic (40') și Ermin Mahmic (55') pentru Bosnia și Herțegovina, respectiv Daniel Bîrligea (28') și Alexandru Cicâldău (62') pentru România.

Reamintim că, față de partida cu Suedia, pierdută de România cu 1-2, Gheorghe Hagi a renunțat la șase jucători - Ianis Hagi, Dennis Man, Andrei Raţiu, Nicuşor Bancu, Radu Drăguşin şi Răzvan Marin - și a convocat următorii 23 de jucători:

Ionuţ Radu, Tony Strata, Matei Ilie, Andrei Coubiş, Virgil Ghiţă, Tudor Băluţă, Florin Tănase, Alexandru Cicâldău, Louis Munteanu, Nicolae Stanciu, Daniel Bîrligea, Otto Hindrich, Valentin Mihăilă. Andrei Borza, Andrei Burcă, Valentin Cojocaru, Vladimir Screciu, Cătălin Cîrjan, David Matei, Darius Olaru, Olimpiu Moruţan, Vlad Dragomir, Lisav Eissat, potrivit unei postări pe Facebook a Echipei Naționale de Fotbal a României.

România mai are 2 meciuri de jucat în Liga Națiunilor - cel cu Polonia, pe 2 octombrie (Stadion Narodowy - Varşovia) și, din nou, cu Suedia, pe 5 octombrie (Arena Naţională).