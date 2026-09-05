Noul stadion Dinamo, blocat. Constructorul cere până la 30 de milioane de euro în plus, CNI dă doar 10 milioane. Prima reacţie a clubului

Foto Agerpres / Galerie Dinamo

Construcţia noului stadion Dinamo, din Bucureşti, este blocată momentan. Constructorul vrea mai mulţi bani, însă Compania Naţională de Investiţii nu este de acord cu suma cerută.

Bog'Art, constructorul care a câştigat licitaţia, cere o sumă cuprinsă între 16 şi 30 de milioane de euro în plus. Compania Naţională de Investiţii ar fi dispusă să acorde doar 10 milioane de euro în plus. Amintim că suma pentru care s-a contractat construcţia stadionului Dinamo în 2025 a fost de 478 milioane lei.

Primarul Sectorului 2, Rareş Hopincă, a declarat recent că primăria a alocat anul trecut 38 de milioane de lei pentru construcţia stadionului şi că aşteaptă noi facturi la acest moment.

"Am vorbit săptămâna trecută cu reprezentanții CNI și cu ai clubului. Există acele soluții tehnice de constructor, care sunt în analiză și în momentul în care CNI finalizează analiza vom vedea în mod concret ce se întâmplă. Până în prezent, reamintesc tuturor că Primăria Sectorului 2 a alocat anul trecut 38 de milioane de lei pentru acest obiectiv și așteptăm cu nerăbdare facturi noi, pentru că intenția noastră este să vedem stadionul, întreg parcul sportiv realizat, nu doar să ne blocăm în acești pași birocratici”, a spus Rareş Hopincă la o conferință de presă din luna august.

Care sunt problemele

Constructorul spune că studiile detaliate din teren arată că mai multe date tehnice din documentaţia de atribuire nu corespund realităţii, şi arată că soluţiile pentru reţeaua de canalizare, suprafaţa gazonului, infrastructură şi stabilitatea terenului costă mai mult decât sumele prevăzute iniţial, conform Fanatik.

În baza OUG nr. 52/2025, beneficiarii stadioanelor construite prin CNI trebuie să cofinanțeze 25% din valoarea lucrărilor de construcții-montaj.

Prima reacţie a clubului Dinamo

Andrei Nicolescu, preşedintele clubului Dinamo, spune că întreaga situaţie este una dezamăgitoare pentru club.

"Pentru mine e cea mai mare dezamăgire în acești 4 ani. Se tot întâmplă lucruri, sunt aproape, s-a demarat, dar mi se pare că se gestionează situația foarte, foarte deficitar.

E păcat, foarte păcat. Echipa, clubul ăsta merită mai mult. O echipă cu propriul stadion are mult mai multe argumente pentru a se bate la trofee și a face performanță.

Din păcate, suntem în situația asta. Pe noi nimeni nu ne iartă dacă nu facem performanță, dar un stadion propriu aduce 10-15% în plus la performanța unui club. Nu doar bani.

Îmi pare rău și pentru domnul primar de la Sectorul 2, care a vrut să ajute, doar-doar să se întâmple. E o situație grea, nu știu cum s-o denumesc. Pentru mine e dezamăgitor”, a declarat Andrei Nicolescu la emisiunea Fotbal Club, de la Digisport.

Dinamo se pregăteşte de meciul cu FCSB

Dinamo o infruntă sâmbătă, 5 septembrie, pe FCSB, în Superliga României. Antrenorul portughez al dinamoviştilor, Nuno Campos, a făcut mai multe declaraţii înainte de meci.

"Toată lumea simte energia fanilor şi a celor din jur. Este bine să avem astfel de meciuri. Pentru noi este important să înţelegem dimensiunea partidei, dar, în acelaşi timp, trebuie să gândim cu capul pe durata jocului. Trebuie să jucăm cu inima, dar să gândim bine ceea ce avem de făcut pentru a încerca să câştigăm cele trei puncte. De fiecare dată când avem un derby este ceva special. Întrebarea este cum gestionăm astfel de meciuri. Este foarte important să ne menţinem concentrarea asupra lucrurilor pe care trebuie să le facem şi să aducem energia bună în joc, nu anxietatea. Astfel de meciuri sunt, de obicei, decise de detalii. Este foarte important să înţelegem că detaliile contează de fiecare dată, dar mai ales în astfel de partide. Pregătim meciul la fel ca pe toate celelalte, urmărind şi analizând ceea ce face adversarul pe teren, după care pregătim lucrurile care ne pot oferi un avantaj în acest tip de meciuri, dar şi în celelalte. Pentru noi este o pregătire normală pentru un meci normal", a declarat Campos.

Partida se va disputa pe Arcul de Triumf, după ce iniţial se stabilise că meciul va fi jucat la Cluj, pe Cluj Arena. Suporterii dinamovişti nu au fost, însă, de acord cu acest lucru.