FCSB - UTA, scor final în Superligă

Foto: Facebook FCSB

FCSB a fost învinsă de UTA Arad cu scorul de 3-1 (1-0), duminică seara, pe teren propriu, la Târgoviște, într-un meci din etapa a șaptea a Superligii de fotbal.

UTA a deschis scorul prin Marius Coman (26), lansat de Jayson Papeau, dar FCSB a egalat în debutul reprizei secunde prin Alexandru Stoian (49), jucător intrat la pauză.

Arădenii au preluat conducerea prin reușita lui Hakim Abdallah (54), cu un șut cu efect la colțul lung, iar Coman a realizat dubla din pasa lui Alin Roman (78).

UTA a obținut prima sa victorie în acest sezon.

De la revenirea arădenilor pe prima scenă din 2020, UTA și FCSB s-au întâlnit în principala competiție internă de 14 ori, de 10 ori s-au impus bucureștenii, de trei ori au câștigat oaspeții din această rundă, iar o partidă s-a terminat la egalitate.

Adrian Mihalcea, antrenorul echipei arădene, a bifat meciul cu numărul 100 ca antrenor principal pe prima scenă.

FC FCSB - AFC UTA Arad 1-3 (0-1), Stadion Eugen Popescu - Târgoviște

Au marcat: Alexandru Stoian (49), respectiv Marius Coman (26, 78), Hakim Abdallah (54).

Arbitru: Szabolcs Kovacs (Carei); arbitri asistenți: Ioan Alexandru Corb (Satu Mare), Cristi Daniel Ilinca (Craiova); al patrulea oficial: Claudiu Marcu (Constanța)

Arbitru video: Marcel Bîrsan (București); arbitru asistent video: Sebastian Eugen Gheorghe (Suceava)

Observatori: Constantin Augustus (București) - CCA, Eduard Alexandru (Ploiești) - LPF. (Agerpres)



