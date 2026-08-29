Șumudică anunța tactica „sacrificării” meciurilor, dar CFR Cluj a învins-o și pe Csikszereda după FCSB

Sursa foto: Agerpres / Marius Șumudică

CFR Cluj a disputat, sâmbătă, un meci contra echipei Csikszereda Miercurea Ciuc, în cadrul etapei a 7-a din Superliga.

CFR Cluj a învins-o, scor 3-2, în deplasare, pe Csikszereda Miercurea Ciuc, în cadrul etapei a 7-a din SuperLigă.

Pentru CFR Cluj a marcat Lorenzo Biliboc, minutul 28, Ovidiu Perianu în 45+2 și Stefan Drazic în minutul 83. Pentru ciucani a reușit dubla Marton Eppel, în minutele 33 și 50. Este a doua victorie consecutivă pentru CFR Cluj, de când a venit pe bancă Marius Șumudică, deși acesta anunța că va „sacrifica” câteva meciuri, printre care și cel contra Csikszereda Miercurea Ciuc.

Reacția lui Șumudică după Csikszereda - CFR Cluj

Marius Şumudică a criticat şi modul în care echipa sa a gestionat fazele fixe, cei de la Csikszereda reuşind să marcheze după două astfel de momente. Antrenorul a subliniat că elevii săi au suferit şi în ceea ce priveşte duelurile unu contra unu, ţinând cont că „ciucanii” au jucători cu talie.

„Parțial sunt mulțumit, datorită rezultatului. Nu sunt mulțumit din două aspecte. În primul rând, iar luăm gol la fază fixă. Nu există la fiecare fază fixă să ne tremure picioarele, să luăm medicamente.

A doua nemulțumire este că eu sunt adeptul, după ce marchez, să îngheț jocul. Le-am strigat de nu știu câte ori să înghețe jocul cinci minute. Nu se poate să primești gol la două-trei minute.

A fost foarte greu, nu aluneca mingea, este ca un muşchi. Din acest motiv l-am scos şi pe Cordea, rămânea mingea în spate. Sunt mulţumit, în a doua repriză am căzut fizic şi i-am adus peste noi.

(n.red. Despre problemele de la fazele fixe) Asta înseamnă frica de rezultat, lipsa de responsabilitate. Şi la om la om, am pierdut marcajul. Trebuie să ai jucători cu talie, eu am doar Kresic. Ei aveau cinci jucători peste 1,85 metri, m-am speriat când m-am uitat”, a declarat Marius Şumudică, după Csikszereda – CFR Cluj 2-3.

Ce declarase Șumudică despre meciul contra Csikszereda la puțin timp după ce a preluat-o pe CFR Cluj

Venit la CFR Cluj la mijlocul lunii august, Marius Șumudică spunea, după primul meci pierdut pe banca ardelenilor contra echipei Corvinul Hunedoara, motivele pentru care va „sacrifica" următoarele meciuri ale CFR-ului cu FCSB și FK Csikszereda. Însă, în realitate, nu le-a sacrificat, ci a învins în ambele partide.

„Îi cunosc foarte bine pe jucători, ce pot ei. Trebuie sacrificate următoarele 2-3 meciuri, să fie puși la punct cu condiția fizică.

Au călătorit mult, sunt obosiți, dar nu pot să înțeleg. Iei gol în minutul 44, le atrag atanția la pauză și după aia iau gol din fază fixă”, spunea Marius Șumudică, pe 17 august, părând îngrozit de ce a găsit la CFR Cluj, cu privire la pregătirea fizică a echipei din Gruia.

Vezi și - Șumudică, devastat de ce a găsit la CFR Cluj: ”Dansăm Călușarii și sărim coarda? Zici să suntem echipă de Divizia C”