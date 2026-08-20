Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
Dezbatere "Românii care schimbă comunităţi" - ediţia a III-a. Dialog, experiență, întoarcere acasă - Urmărește dezbaterea live
DCNews Sport Fotbal S-a decis unde se joacă derby-ul Dinamo - FCSB. Varianta Cluj Arena a căzut

S-a decis unde se joacă derby-ul Dinamo - FCSB. Varianta Cluj Arena a căzut

Andrei Itu Autor: Andrei Itu
Data publicării: 20 Aug 2026
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News
Cum arată clasamentul din Superliga după rezultatul partidei Botoșani - Dinamo
Foto Agerpres / Galerie Dinamo

Dinamo - FCSB nu se mai dispută pe Cluj Arena, fiind ales un alt stadion, unde prețul biletelor va fi mai scump.

Dinamo a căutat soluții unde să se joace derby-ul cu FCSB din cauza faptului că Arena Națională este ocupată cu alte evenimente. Inițial, s-a avut în vedere varianta Cluj, agreată de ambele cluburi, dar, într-un final, meciul nu se va mai juca pe Cluj Arena.

Dinamo - FCSB, pe ”Arcul de Triumf”, cu bilete scumpe


Suporterii dinamoviști s-au opus, și după mai multe întâlniri cu șefii lui Dinamo s-a hotărât ca partida contra FCSB să se joace pe ”Arcul de Triumf”.

Prețul biletelor va fi destul de mare, având în vedere că stadionul are o capacitate de puțin peste 8.000 de locuri, în comparație cu Cluj Arena, care are aproximativ 30.200 de locuri.

„Înțelegeți că trebuie să facem profit, avem deficit și este important să producem bani, bani pe care tot la Dinamo o să-i investim. Și dacă vreți să rămânem pe Arc trebuie să ne susțineți să obținem un profit minim de 100.000 de euro în urma acestui meci. Diferența pentru un astfel de eveniment, între organizarea pe Național Arena și Arcul de Triumf, este de 300.000 de euro”, au anunțat cei de la Dinamo, potrivit Prosport.

Cum ar fi arătat un derby Dinamo - FCSB pe Cluj Arena

„Este și vorba de drum aici. Probabil că ei se gândesc că aici, mă gândesc și eu la fel, va fi mult mai ok, poate și pentru echipă, poate vor avea și un rezultat mai bun.

La București, probabil s-au învățat puțin cu Arcul de Triumf și au încredere în echipă. Adevărat, pentru public, pentru noi, s-ar fi umplut la Cluj 100%, acum nu știu. Și la Cluj sunt suporteri dinamoviști, dar cred că mai mult spre FCSB…”, a spus Cristi Pulhac, fost fundaș stânga al lui Dinamo, pe Voyo.

Vezi și - Daniel Pancu și-a aflat pedeapsa după criza de nervi din derby-ul Rapid-Dinamo

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

fcsb
dinamo
cluj arena
arcul de triumf
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Fotbal
Citește mai multe din Fotbal
 
Cele mai citite știri

Incubatorul de conferinte

Impreuna pentru afacerea ta

x close