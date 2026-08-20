S-a decis unde se joacă derby-ul Dinamo - FCSB. Varianta Cluj Arena a căzut

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Dinamo - FCSB nu se mai dispută pe Cluj Arena, fiind ales un alt stadion, unde prețul biletelor va fi mai scump.

Dinamo a căutat soluții unde să se joace derby-ul cu FCSB din cauza faptului că Arena Națională este ocupată cu alte evenimente. Inițial, s-a avut în vedere varianta Cluj, agreată de ambele cluburi, dar, într-un final, meciul nu se va mai juca pe Cluj Arena.

Dinamo - FCSB, pe ”Arcul de Triumf”, cu bilete scumpe



Suporterii dinamoviști s-au opus, și după mai multe întâlniri cu șefii lui Dinamo s-a hotărât ca partida contra FCSB să se joace pe ”Arcul de Triumf”.

Prețul biletelor va fi destul de mare, având în vedere că stadionul are o capacitate de puțin peste 8.000 de locuri, în comparație cu Cluj Arena, care are aproximativ 30.200 de locuri.

„Înțelegeți că trebuie să facem profit, avem deficit și este important să producem bani, bani pe care tot la Dinamo o să-i investim. Și dacă vreți să rămânem pe Arc trebuie să ne susțineți să obținem un profit minim de 100.000 de euro în urma acestui meci. Diferența pentru un astfel de eveniment, între organizarea pe Național Arena și Arcul de Triumf, este de 300.000 de euro”, au anunțat cei de la Dinamo, potrivit Prosport.

Cum ar fi arătat un derby Dinamo - FCSB pe Cluj Arena

„Este și vorba de drum aici. Probabil că ei se gândesc că aici, mă gândesc și eu la fel, va fi mult mai ok, poate și pentru echipă, poate vor avea și un rezultat mai bun.

La București, probabil s-au învățat puțin cu Arcul de Triumf și au încredere în echipă. Adevărat, pentru public, pentru noi, s-ar fi umplut la Cluj 100%, acum nu știu. Și la Cluj sunt suporteri dinamoviști, dar cred că mai mult spre FCSB…”, a spus Cristi Pulhac, fost fundaș stânga al lui Dinamo, pe Voyo.

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