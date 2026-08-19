Daniel Pancu și-a aflat pedeapsa după criza de nervi din derby-ul Rapid-Dinamo

Antrenorul echipei Rapid, Daniel Pancu. Sursa foto: Agerpres

Antrenorul giuleștenilor, Daniel Pancu, și-a aflat sancțiunea după eliminarea din derby-ul cu Dinamo, pierdut de Rapid cu 0-1.

Antrenorul echipei Rapid Bucureşti, Daniel Pancu, a fost suspendat două etape de Comisia de Disciplină a Federaţiei Române de Fotbal (FRF), în şedinţa sa de miercuri, după eliminarea din derby-ul cu Dinamo (0-1), potrivit site-ului Ligii Profesioniste de Fotbal.

Totodată, Pancu a fost amendat cu suma de 360 de lei.

Daniel Pancu, „car de nervi” în derby-ul Rapid-Dinamo

La doar opt minute de la începutul reprizei a doua, Pancu a contestat aprig un fault pe care arbitrul Horaţiu Feşnic l-a acordat celor de la Dinamo şi chiar a intrat pe teren. Ionuţ Voicu, unul dintre oamenii din staff-ul Rapidului, a încercat să îl oprească, dar nu a avut succes.

Horaţiu Feşnic l-a eliminat direct pe antrenorul „giuleștenilor”, iar Daniel Pancu a văzut restul meciului din tribună.

Antrenorul echipei Rapid, Daniel Pancu. Sursa foto: Agerpres

Sancțiunile din etapa a V-a, Superliga

Jucătorul Andrei Cosmin Gheorghiţă (Universitatea Cluj) a fost sancţionat, la rândul său, cu o suspendare pentru două meciuri şi o penalitate sportivă de 3.000 de lei, pentru cartonaşul roşu primit la meciul cu UTA (2-1). Clubul UTA a fost amendat cu 5.000 de lei lei.

Mijlocaşul Alexandru Creţu (Universitatea Craiova) a primit o suspendare de un meci şi o amendă de 740 de lei pentru eliminarea din meciul cu Oţelul Galaţi (1-1). Cătălin Tudor, preparator fizic al echipei din Bănie, eliminat şi el la meciul amintit, a fost sancţionat cu suspendare pentru două meciuri şi o penalitate sportivă de 4.500 de lei.

Clubul Dinamo Bucureşti a fost amendat cu 5.000 de lei pentru incidentele de la meciul cu FC Voluntari (4-0), iar preşedintele ilfovenilor, Bogdan Bălănescu, a fost sancţionat cu avertisment, potrivit Agerpres.

Programul etapei a VI-a, Superliga

Echipele din Superliga încep a șasea etapă a competiției vineri, 21 august. Partidele vor fi transmise în direct de PRIMA Sport și DIGI Sport.

Vineri, 21 august

Ora 20.30 Petrolul Ploiești - FC Rapid

Sâmbătă, 22 august

Ora 18.30 UTA Arad - Corvinul Hunedoara

Ora 21.30 Dinamo - Universitatea Cluj

Duminică, 23 august

Ora 16.00 Sepsi OSK Sf. Gheorghe - Farul Constanța

Ora 18.30 Universitatea Craiova - FC Voluntari

Ora 21.30 CFR 1907 Cluj - FCSB

Luni, 24 august

Ora 18.30 FC Botoșani - FK Csikszereda Miercurea Ciuc

Ora 21.30 Oțelul Galați - FC Argeș

FCSB, Dinamo și FC Argeș, pe podium în Superliga, după cinci etape

După primele cinci etape, FCSB ocupă primul loc, cu 11 puncte, urmată de Dinamo București și FC Argeș, ambele cu câte 10 puncte.

„U” Cluj și Petrolul Ploiești au câte nouă puncte, în timp ce Farul Constanța, Rapid București și Corvinul au câte opt puncte. Universitatea Craiova are șapte puncte, iar Oțelul Galați completează clasamentul primelor 10 echipe, cu șase puncte.

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Și Cupa României Betano 2026-2027 a început, iar primele echipe au obținut deja calificarea în faza grupelor. Petrolul Ploiești și Chindia Târgoviște sunt primele formații care au trecut de play-off, după victorii obținute marți seara.