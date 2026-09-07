Simona Radiş, elogiată de Elisabeta Lipă. Este numită liderul generaţiei de campioni la canotaj

Simona Radiş. Sursa: Agerpres

Elisabeta Lipă, preşedintele Federaţiei Române de Canotaj, a elogiat-o pe Simona Radiş, despre care spune că este liderul echipei de canotaj a României.

Simona Radiş a cucerit trei medalii de aur la Campionatele Mondiale de Canotaj de la Amsterdam, cu bărcile de dublu rame feminin (Adriana Adam şi Simona Radiş), 8+1 feminin (Cristina Drugă, Geanina Juncanariu, Ancuţa Bodnar, Maria Lehaci, Magdalena Rusu, Amalia Chelaru, Adriana Adam, Simona Radiş şi Victoria Petreanu) şi 8+1 mixt (Cristina Drugă, Amalia Chelaru, Adriana Adam, Florin Lehaci, Cosmin Iulian Pleşescu, Ciprian Tudosă, Ştefan Berariu, Simona Radiş şi Victoria Petreanu).

Elisabeta Lipă, preşedintele FR Canotaj, o laudă pe sportivă, despre care spune că este liderul echipei României.

"Cireașa de pe acest tort și liderul acestei echipe: Simona Radiș. Simona Radiș este un copil. 27 de anim atâta are Simona, dar este deșteaptă, frumoasă, muncitoare și are în sânge ritmul, determinarea, hotărârea. La ea nu există "nu am cum să nu câștig", la ea există doar "eu trebuie să câștig”.

Este triplă campioană mondială la un singur campionat. Deci a sărit dintr-o barcă într-alta.

Înainte de cursa de la 8+1 feminin, când s-au repartizat culoarele... numai că nu spun pe gură fetele ce le trece prin cap. Dar Simona a zis: "Nu contează, indiferent că suntem pe cinci, noi mâine trebuie să câștigăm!”. Cu un an înainte au luat bătaie de la olandeze.

Ăsta este stilul ei. La 8+1 au plecat foarte tare și deja pe final, normal au încetinit, cât să te mai țină puterile, dar au câștigat cu sub o secundă. Și cu Adriana Adam a câştigat. Deci ele au ieșit în barcă mică, dublu rame, vineri, iar sâmbătă și duminică au avut finale la 8+1. S-a făcut festivitatea de premiere și Simona a zis: "Hai mai repede, că noi mai avem o cursă de tras!”.

Asta este Simona. Bineînțeles că și Adriana s-a pliat cu ea foarte bine, au făcut o echipă extraordinară. Și uite așa au venit în spatele lor Amalia Bereș, Maria Lehaci, Magdalena Rusu, fetele astea care deja sunt campioane olimpice, mondiale, cu experiență. Și au venit și celelalte, mai mici, cum e Cristina Drugă, care era acolo trup și suflet și-și dorea, Geanina Juncănăriu. Ele sunt două fete mai noi, dar foarte bune, foarte bune! Deci au făcut o echipă... jos pălăria!", a declarat Elisabeta Lipă la Mi-Th Influencer.

Munca, secretul Simonei Radiş

La întoarcerea în ţară, cu trei medalii de aur la gât, Simona Radiş a spus că munca este secretul ei.

"Am reuşit cu multă muncă, nu a fost deloc uşor. Ne-am antrenat din greu tot anul, am avut încredere în noi. Eu am avut încredere în potenţialul meu de a conduce trei echipe până la linia de sosire şi ne bucurăm că împreună am reuşit să obţinem aceste rezultate. A fost un campionat cu unele diferenţe. Am încercat să ne adaptăm. În canotaj se ştie că, dacă o cursă are diferenţe de culoare, avantajat va fi cel care a venit în faţă la prima cursă. Şi tocmai de aceea, indiferent de poziţia pe care o am, la fiecare cursă trag până la ultima lovitură. Indiferent de distanţa dintre mine şi adversare, chiar dacă ea este mare, eu nu o las mai moale, trebuie să-mi termin cursa, lucru care ne-a ajutat. Am fost pe culoare avantajoase din semifinale şi în finale", a declarat Simona Radiş.

Răspuns pentru Elisabeta Lipă

Simona Radiş i-a răspuns Elisabetei Lipă, care o vede ca pe un lider.

"Mă bucură faptul că sunt văzută ca un lider, muncesc foarte mult şi faptul că reuşesc să influenţez şi să trag după mine o echipă este mare lucru. Mă bucur atunci când reuşim cu toţii, nu când reuşesc doar eu, fiindcă noi suntem ca o familie aici şi e frumos când e bine pentru toată lumea. Nu mă responsabilizează deloc, fiindcă eu sunt un om serios, muncitor, îmi văd de treaba mea şi atunci nu are ce să schimbe. Tocmai, lucrurile vin natural. Eu trebuie doar să fac ce fac în mod normal, nu o fac cu dorinţa de a fi un lider. Sunt un lider fiindcă aşa sunt văzută, dar nu fac eu vreun efort în privinţa aceasta", a mai declarat ea.