Elisabeta Lipă putea fi fotomodel? Motivul pentru care a ales canotajul

Elisabeta Lipă. Sursa Agerpres

Aţi putea să v-o imaginaţi pe Elisabeta Lipă pe podiumul unui spectacol de modă, în loc de podiumul marilor competiţii de canotaj? Preşedintele Federaţiei Române de Canotaj a explicat de ce a ales sportul, în dauna modei.

Invitată la Mi-Th Influencer, emisiune moderată de Mirela Vescan şi Thea Haimovitz, Elisabeta Lipă a explicat de ce nu a ales lumea modei şi s-a îndreptat, în schimb, spre canotajul de performanţă.

"De ce nu m-am făcut manechin? Pentru că m-am făcut canotoare", a spus Elisabeta Lipă, râzând.

Aceasta spune că lumea canotajului i-a adus împliniri pe care lumea modei nu i le-ar fi putut aduce.

"Dacă eram manechin, nu puteam ajunge campioană olimpică, campioană mondială. Nu aveam nicio şansă. Aşa că am ales greul, dar am ales tot un podium. Un podium, zic eu, mult mai larg", a mai declarat Elisabeta Lipă.

S-a gândit vreodată la lumea modei?

Mirela Vescan a vrut să ştie şi dacă Elisabeta Lipă a luat vreodată în calcul intrarea în lumea modei.

"Nu, nu. Mi-a plăcut sportul de mică. Am alergat, aşa, prin câteva sporturi până s-a lipit canotajul de mine", a mai spus preşedintele FR Canotaj.

România, performanţe mari la Campionatele Mondiale de Canotaj

La ultima ediţie a Campionatelor Mondiale de Canotaj, recent încheiată, România a obţinut trei medalii de aur. Cele trei medalii de aur au fost cucerite de bărcile de dublu rame feminin (Adriana Adam şi Simona Radiş), 8+1 feminin (Cristina Drugă, Geanina Juncanariu, Ancuţa Bodnar, Maria Lehaci, Magdalena Rusu, Amalia Chelaru, Adriana Adam, Simona Radiş şi Victoria Petreanu) şi 8+1 mixt (Cristina Drugă, Amalia Chelaru, Adriana Adam, Florin Lehaci, Cosmin Iulian Pleşescu, Ciprian Tudosă, Ştefan Berariu, Simona Radiş şi Victoria Petreanu).

Elisabeta Lipă a lăudat echipa României, dar şi pe liderul acesteia, Simona Radiş, campioană olimpică.

"Pot să vă spun aşa: că avem o echipă de sportivi senzaţională, cu un lider al echipei incontestabil şi acest lider se numeşte Simona Radiş. Eu sunt ferm convinsă că Simona va fi cea care va repeta trei medalii de aur şi de acum încolo, la alte campionate. Nu cred că vreo ţară din lume se va putea lăuda cu trei medalii de aur câştigate la un campionat. Eu mă bucur că acest lider se regăseşte în echipa României, pentru că întotdeauna ştim foarte bine că liderul trage echipa după ea. Eu sunt ferm convinsă că toate aceste lucruri îi vor face să fie mult mai puternici, mult mai determinaţi, să se bucure că anul viitor Campionatele Mondiale vor fi şi cu calificările, cu biletele pentru Jocurile Olimpice, şi se vor desfăşura pe cea mai frumoasă pistă de concurs din canotajul mondial, la Lucerna, în Elveţia, unde nu există nici avantaje, nici dezavantaje. Acolo întotdeauna câştigă cine este cel mai bun", a declarat Elisabeta Lipă, la întoarcerea sportivilor în ţară.