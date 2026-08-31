România a luat trei medalii de aur la Campionatele Mondiale de Canotaj. Elisabeta Lipă le-a lăudat pe canotoare

Elisabeta Lipă, preşedintele Federaţiei Române de Canotaj, a lăudat performanţa canotorilor români la Campionatele Mondiale de la Amsterdam.

Sportivii români au avut de înfruntat nu doar adversarii, ci şi condiţiile meteo dificile, cu ploi, tunete, fulgere şi vânt puternic, la Campionatele Mondiale de canotaj de la Amsterdam, unde România a cucerit trei medalii de aur, a declarat, luni, la Snagov, preşedinta Federaţiei Române de Canotaj, Elisabeta Lipă.

Ea a precizat că multe echipaje au fost dezavantajate de culoarele pe care au concurat.

"Scuzaţi-mi răguşeala, pentru că la acest Campionat Mondial de la Amsterdam am trecut de la agonie la extaz, prin toate stările. Şi aş vrea să vă povestesc aşa, puţin, cam ceea ce s-a întâmplat acolo, pentru că sunt unii care ne critică şi spun că este uşor la noi. Deci, a fost o vreme încât îmi este foarte greu să vă descriu în cuvinte. Am plecat de la 35 de grade, ne-am trezit la 19, 18, 20. Am plecat de la soare, am ajuns la ploaie. Mutări de culoare, diferenţe între culoare. Sportivii noştri au avut nu doar adversarul din seria respectivă de înfruntat, ci s-au bătut şi cu vremea. Vremea nefavorabilă, cu tunete, cu fulgere, cu vânt puternic, cu avantaje şi dezavantaje de culoare de concurs. Dar atunci când eşti determinat, când ştii ce vrei, când vrei ca munca ta de un an de zile să nu fie în zadar, cauţi soluţii ca să poţi să ieşi foarte bine din situaţii. Şi iată că România s-a întors de la acest Campionat Mondial cu trei medalii de aur şi cu mai multe medalii pierdute. Pentru că, în momentul în care s-au tras echipajele la sorţi, normal, dacă ai nimerit din prima un culoar 5, un culoar 6, un culoar 4, ai fost defavorizat şi atunci aşa ai mers până în finală", a declarat Lipă.

Simona Radiş, liderul României

Simona Radiş, medaliată cu aur în trei probe la ediţia din acest an a Campionatelor Mondiale, este considerată de Elisabeta Lipă liderul echipei României.

"Pot să vă spun aşa: că avem o echipă de sportivi senzaţională, cu un lider al echipei incontestabil şi acest lider se numeşte Simona Radiş. Eu sunt ferm convinsă că Simona va fi cea care va repeta trei medalii de aur şi de acum încolo, la alte campionate. Nu cred că vreo ţară din lume se va putea lăuda cu trei medalii de aur câştigate la un campionat. Eu mă bucur că acest lider se regăseşte în echipa României, pentru că întotdeauna ştim foarte bine că liderul trage echipa după ea", a afirmat Lipă.

Preşedinta Federaţiei Române de Canotaj consideră că experienţa de la Amsterdam îi va face pe sportivii români mai puternici, în perspectiva Campionatelor Mondiale de anul viitor, care vor conta şi pentru calificarea la Jocurile Olimpice: "Eu sunt ferm convinsă că toate aceste lucruri îi vor face să fie mult mai puternici, mult mai determinaţi, să se bucure că anul viitor Campionatele Mondiale vor fi şi cu calificările, cu biletele pentru Jocurile Olimpice, şi se vor desfăşura pe cea mai frumoasă pistă de concurs din canotajul mondial, la Lucerna, în Elveţia, unde nu există nici avantaje, nici dezavantaje. Acolo întotdeauna câştigă cine este cel mai bun."

Canotajul, model pentru sportul românesc?

Elisabeta Lipă şi-a exprimat speranţa ca rezultatele obţinute de canotorii români să reprezinte un exemplu pentru întreg sportul românesc dar şi pentru alte domenii.

"Sper, îmi doresc, să fim un model şi pentru alţii, că eu am învăţat că nu se face primăvara cu o floare. Şi îmi doresc ca sportul românesc să aibă parte de multe succese, aşa cum am avut noi acum, venind de la acest Campionat Mondial, şi să demonstrăm că sportul, chiar dacă celelalte domenii nu prea mai funcţionează, noi ştim cum să facem performanţă", a adăugat Lipă.

La final, Elisabeta Lipă le-a mulţumit sportivilor, antrenorilor, echipei medicale, dar şi tuturor celor implicaţi în activitatea Federaţiei Române de Canotaj.

"Eu vreau să mulţumesc, în primul rând, sportivilor. Vreau să mulţumesc antrenorilor, vreau să mulţumesc echipei medicale, domnului doctor Oşean şi la toată armata care stă în spatele acestei echipe minunate. Vreau să mulţumesc colegilor mei din federaţie, vreau să mulţumesc celor de la Complexului Naţional, personalului de aici, care stă în slujba noastră de luni până duminică, din ianuarie şi până în decembrie. Şi, sincer vă spun, nu este uşor şi merită toate aplauzele şi toate mulţumirile noastre", a mai spus preşedinta FRC.

România a ocupat locul al patrulea în clasamentul pe medalii la CM 2026, cu trei de aur, devansată de Olanda (4-3-3), Germania (3-2-0) şi de Statele Unite (3-0-6).

Cele trei medalii de aur au fost cucerite de bărcile de dublu rame feminin (Adriana Adam şi Simona Radiş), 8+1 feminin (Cristina Drugă, Geanina Juncanariu, Ancuţa Bodnar, Maria Lehaci, Magdalena Rusu, Amalia Chelaru, Adriana Adam, Simona Radiş şi Victoria Petreanu) şi 8+1 mixt (Cristina Drugă, Amalia Chelaru, Adriana Adam, Florin Lehaci, Cosmin Iulian Pleşescu, Ciprian Tudosă, Ştefan Berariu, Simona Radiş şi Victoria Petreanu).

Adriana Adam şi Simona Radiş au încheiat cu trei medalii de aur Mondialele de la Amsterdam, după cele obţinute la opt plus unu feminin şi dublu rame feminin, o premieră la o ediţie de Campionatelor Mondiale.

La ediţia de anul trecut a Campionatelor Mondiale, la Shanghai, România a cucerit şase medalii, dintre care două de aur şi patru de argint.