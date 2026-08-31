Cine e Iulian Stanciu, posibil premier, plasat de presă pe lista scurtă a lui Nicușor Dan

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Iulian Stanciu, fostul șef al eMAG și unul dintre cei mai cunoscuți antreprenori din industria tehnologică din România, s-ar afla pe lista scurtă a președintelui Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru. O eventuală nominalizare a acestuia ar putea fi susținută și de PSD, în contextul în care social-democrații au agreat sprijinirea unui Executiv independent.

Potrivit unor surse România TV, Iulian Stanciu, fost președinte executiv al eMag, se află pe lista scurtă a președintelui Nicușor Dan pentru desemnarea unui premier. O posibilă desemnare a acestuia ar putea fi în acord și cu decizia luată de PSD la ședința de la Sinaia de luni, unde social-democrații au hotărât că ar susține un Guvern independent format în jurul Partidului Social Democrat.

Cine este Iulian Stanciu

Iulian Stanciu este antreprenor și investitor și a fost unul din pionierii industriei locale de e-commerce. El a condus eMAG din 2009 până în 2026 și a făcut din companie unul dintre cei mai mari jucători pe această piață.

În paralel cu activitatea de la eMAG, Stanciu a investit în companii precum NOD și Flanco, iar în prezent investește în companii și fonduri prin vehiculul de investiții Inspire Asset Management.

El este implicat în organizații, asociații și fundații precum Conservation Carpathia, Via Transilvanica, Edge Institute, Endeavor România, Asociația pentru Relații Comunitare sau fundația Nouă ne pasă.

Iulian Stanciu a făcut liceul la Ploiești, iar în anul 1990 a participat la Clubul de Calculatoare de la Liceul de Informatică din București. Ulterior, el s-a înscris la Facultatea de Cibernetică din cadrul Academiei de Studii Economice din București.

Chiar din timpul facultății, el a început să ia computere prin credit furnizor și să le vândă mai departe alături de prieteni și de fratele său.

El a renunțat la studii la începutul anilor 2000, când era în anul IV de facultate, moment în care a intrat în distribuția de electronice și electrocasnice prin compania Asesoft Distribution, alături de Sebastian Ghiță, fost coleg de liceu.

De acolo a început drumul său în lumea antreprenoriatului, iar în anul 2009, a preluat pachetul majoritar din eMAG. El a devenit director general al companiei de comerț online, cu planul de a dezvolta retailerul pe modelul Amazon.

Printre pasiunile lui Iulian Stanciu se numără alergarea, mersul pe munte și plimbările cu bicicleta. De asemenea, antreprenorul este pasionat de lectură și îi place să călătorească în destinații noi.

România, în criză politică de mai multe luni

România se află în criză politică de aproape patru luni, atunci când Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură de o majoritate PSD + AUR din Parlament.

Tentativele ulterioare ale președintelui Nicușor Dan de a desemna un premier au fost sortite eșecului. Eugen Tomac și Adrian Veștea nu au reușit să găsească o majoritate în Parlament pentru votarea unui Guvern cu puteri depline.

Săptămâna trecută, președintele Nicușor Dan a anunțat că va face o nouă desemnare de premier la începutul lunii septembrie, acest lucru fiind o urgență pentru România.