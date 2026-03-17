”E o anumită ipocrizie, iar, din acest punct de vedere, probabil și PSD are dreptate. S-a discutat, de câteva luni, la nivel de coaliție, să dăm un ajutor pentru pensionari. PSD-ul susține să dăm la toți pensionarii cu pensii până-n 3000 de lei, Guvernul a zis ”dom`ne, nu avem să dăm la toți până-n 3000 de lei, o să dăm celor cu până-n 2000 de lei pensie”. Aici vorbim despre pensionari cu o pensie mai mică de 1.500 de lei, la care au căzut de acord ambele partide să dea 1000 de lei în două tranșe egale, în aprilie și decembrie, impactul bugetar fiind 1,24 de milioane de lei. Mai avem vreo 600.000 de pensionari cu o pensie între 1500 și 2000 de lei, iar aici ar fi un impact de vreo 500 de milioane de lei, vorbind despre o primă de 800 de lei, în două tranșe, tot așa - aprilie și decembrie. Premierul și ministrul de Finanțe spun că pentru un milion de pensionari, cu pensii între 2000 și 3000 de lei, nu avem bani, impactul fiind de 800 de milioane de lei. N-ar fi un capăt de țară, că ați văzut cât am dat la magistrați, am dublat. La fel și la MApN, am crescut de la 38 de mld. la 44 de mld. de lei anul acesta” a spus avocatul Remus Borza, în interviul acordat DCNews.

Discuția a continuat în legătură cu bugetul pentru Apărare, pe care analistul politic Bogdan Chirieac îl consideră justificat, fiind în desfășurare două războaie, dar Remus Borza întreabă retoric: ”Sunt războaiele noastre? Ce să ia rusul de pe noi? Hoție, lene și prostie are și el destule”.

Vezi mai mult în video: