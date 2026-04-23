PSD pune Guvernul Bolojan pe masa CCR după ce-și retrage miniștrii. Ce se întâmplă cu Executivul după ce rămâne în trei partide

”Calm și vom trece și peste asta” a fost concluzia unei zile de foc la Palatul Cotroceni, zi în care partidele, prin reprezentanții lor, au discutat cu președintele țării, Nicușor Dan, despre viitorul guvernării din țara noastră. Fiecare partid a pus pe masă acuzații, dar și mutări următoare. PSD și PNL par de neîmpăcat atât timp cât liberalii îl susțin pe premierul Ilie Bolojan. În timp ce prim-ministrul exclude o viitoare coaliție cu PSD, PSD-ul exclude o viitoare guvernare cu Ilie Bolojan.

Miniștrii PSD, demisie în bloc

Astăzi, la ora 11:00, PSD își retrage miniștrii din Guvernul Bolojan, așa cum a spus că o va face, dacă premierul nu-și dă demisia. Decizia a fost consfințită în ședința de miercuri a PSD-ului, după consultările de la Palatul Cotroceni.

Mai mult, surse citate de HotNews spun că PSD i-ar fi transmis președintelui Nicușor Dan că va sesiza CCR pentru a cere o clarificare cu privire la ce efecte produce retragerea miniștrilor PSD din cabinetul Bolojan, ridicându-se întrebarea: se consideră că a picat Guvernul pentru că se schimbă componența politică?

În acest context, moțiune de cenzură, care poate fi susținută doar cu voturile AUR, rămâne ultima soluție a PSD. În paralel, AUR pregătește propria moțiune de cenzură. Va pica Guvernul cu o moțiune depusă de AUR? Va susține PSD o moțiune de cenzură AUR, prin voturile aleșilor parlamentari social-democrați?

Edilul din Cluj-Napoca, Emil Boc, care a trecut prin retragerea PSD de la guvernare, declara, zilele acestea că ”majoritatea politică care dă jos un Guvern, trebuie să aibă și susținerea să pună unul nou”. El completa: ”Până când o altă majoritate nu se va constitui în România, acest guvern - Guvernul Bolojan - va rămâne și cred că este necesar să-și continue activitatea”. ”PNL are președinte de partid, are prim-ministru, are Guvern. Alții dacă au o altă majoritate, să vină cu ea pe masă, să o expună și să și-o manifeste” întărea el.

Precedentul Boc - Băsescu

În 2009, PSD s-a retras din Guvern. Ce s-a întâmplat atunci? Președintele țării, Traian Băsescu, a semnat decretele de numire pentru miniștrii interimari, pentru portofoliile lăsate vacante de social-democrați. Cu acea ocazie, premierul Emil Boc anunța că Guvernul urma să se prezinte în Parlament, în decursul celor 45 de zile, puse la dispoziție prin lege, pentru a valida noii membri ai Cabinetului. Ulterior, a fost demis chiar Emil Boc. Guvernul a picat prin moțiune de cenzură. Emil Boc susținea că se află într-o situație ”cupolă” prevăzută în Constituție. El spunea atunci: ”Interimatul Guvernului demis merge până la depunerea jurământului de către noul Guvern în faţa preşedintelui ţării. Dacă nu era demis Guvernul, într-adevăr aveam o problemă cu interimatul”.

Astfel, dacă se va ajunge în situația în care să fie demis Ilie Bolojan, prin moțiune de cenzură, acest lucru doar ar prelungi ”viața” Guvernului.

Data de 31 august, esențială pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR

Pentru România, data de 31 august 2026 este extrem de importantă pentru banii din PNRR. În acest context, Ilie Bolojan a declarat, miercuri, la ieșirea de la Cotroceni, că ”una dintre ele ţine de îndeplinirea jaloanelor pentru absorbţia fondurilor europene. Aşa cum ştiţi, pentru a accesa finanţele europene, trebuie făcute câteva reforme, ceea ce necesită proiecte de legi în Parlament sau hotărâri de guvern. Pentru proiectele de legi este nevoie de un sprijin parlamentar şi PNL va susţine un moratoriu în aşa fel încât, indiferent de partidele politice, România să îndeplinească aceste jaloane şi să ne absorbim banii europeni”.

Se schimbă structura politică a Guvernului. Cei șapte miniștri trebuie să treacă prin Parlament

Conform Constituției, dacă miniștrii PSD își dau demisia din funcție, premierul poate numi interimari în locul acestora sau poate chiar el să preia temporar portofoliile vacante, dar doar pentru 45 de zile: ”Poate chiar prim-ministrul să țină interimar la mai multe ministere. Problema e că poate dura doar 45 de zile. La sfârșitul celor 45 de zile trebuie să rezolve cumva problema”, a punctat Augustin Zegrean, fost președinte al CCR, pentru DCNews.

El a mai subliniat: ”Dacă se schimbă structura politică a Guvernului - și sigur se schimbă, pentru că acum sunt patru partide și vor fi trei, după aceea -, trebuie să-i ducă pe cei șapte miniștri în Parlament, să fie audiați de comisiile parlamentare și să primească votul Parlamentului. Și numai după aceea, președintele poate să îi numească miniștri”.