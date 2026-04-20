Ce se întâmplă dacă pleacă Ilie Bolojan vs. dacă se retrag miniștrii PSD. Augustin Zegrean explică cele două scenarii

PSD votează, luni, dacă îi retrage sprijinul politic premierului Ilie Bolojan. DC News l-a contactat pe fostul judecător CCR, Augustin Zegrean, pentru o serie de clarificări privind scenariile viitoare ale guvernării. Dacă premierul Ilie Bolojan decide să își dea demisia, poate Guvernul să-și continue activitatea?

Demisia lui Bolojan înseamnă căderea Guvernului

„Dacă prim-ministrul pleacă, pleacă Guvernul”, a explicat Augustin Zegrean, fost judecător CCR.

Astfel, dacă premierul Ilie Bolojan ar decide să își dea demisia, nu pleacă doar el singur din funcție, ci întregul Executiv.

Potrivit art. 110 alin. (2) din Constituție, Guvernul în ansamblu este considerat demis dacă prim-ministrul își dă demisia.

Altfel spus, nu există „premier plecat, dar Guvernul rămâne”, ci cade întregul Executiv.

Ce se întâmplă după demisia miniștrilor PSD

Dacă miniștrii PSD își dau demisia din funcție, premierul poate numi interimari în locul acestora sau poate chiar el să preia temporar portofoliile vacante, dar doar pentru 45 de zile: „Poate chiar prim-ministrul să țină interimar la mai multe ministere. Problema e că poate dura doar 45 de zile. La sfârșitul celor 45 de zile trebuie să rezolve cumva problema”, a mai punctat Augustin Zegrean.

„Dacă se schimbă structura politică a Guvernului - și sigur se schimbă, pentru că acum sunt patru partide și vor fi trei, după aceea -, trebuie să-i ducă pe cei șapte miniștri în Parlament, să fie audiați de comisiile parlamentare și să primească votul Parlamentului. Și numai după aceea, președintele poate să îi numească miniștri”, a mai explicat Augustin Zegrean.

Conform Constituției, „Guvernul este demis la data retragerii de către Parlament a încrederii acordate sau dacă primul-ministru se află în una dintre situaţiile prevăzute la articolul 106, cu excepţia revocării, ori este în imposibilitatea de a-şi exercita atribuţiile mai mult de 45 de zile”, unde articolul 106 precizează: „Funcţia de membru al Guvernului încetează în urma demisiei, a revocării, a pierderii drepturilor electorale, a stării de incompatibilitate, a decesului, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege”.