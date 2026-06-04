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DCNews Sanatate Secretele longevității. Prof. dr. Gabriel Ioan Prada, la Academia de Sănătate

EXCLUSIV Secretele longevității. Prof. dr. Gabriel Ioan Prada, la Academia de Sănătate

Autor: Florin Răvdan
Data publicării: 04 Iun 2026
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Prof. dr. Gabriel Ioan Prada, șeful disciplinei geriatrie și gerontologie de la Institutul Ana Aslan, a fost invitat la Academia de Sănătate de la DC Medical și DC News. 

Alături de acad. prof. univ. dr. Irinel Popescu, realizatorul emisiunii Academia de Sănătate și jurnalistul Val Vâlcu, prof. dr. Gabriel Prada ne-a vorbit despre: 

Este îmbătrânirea o boală sau un proces biologic inevitabil? 

De ce organismul nu reușește să se repare la infinit? 

Există posibilitatea de a evalua îmbătrânirea și de controla procesul?

Ceasul biologic poate fi ”reglat”?  

Care este limita biologică a vieții umane, durata maximă de viață posibilă?

Cum funcționează ceasul molecular care poate măsura ritmul îmbătrânirii și prezice durata vieții?

Emisiunea va fi difuzată joi, 4 iunie, de la ora 18:00, pe: 

Site-urile: 

www.dcmedical.ro 

www.dcnews.ro

www.dcnewstv.ro

YouTube: 

https://www.youtube.com/@dcmedicalro5539 

https://www.youtube.com/@dcnewsromania

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Facebook: 

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https://www.facebook.com/dcnews.ro

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irinel popescu
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