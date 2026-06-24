Accesul la medicamente, în centrul unui schimb de replici tensionat, la ”Health Forum”. Gănescu: Am venit îmbrăcat de scandal, dar cred că am venit bine

Radu Gănescu (COPAC)/ foto Crișan Andreescu, DCNews

Radu Gănescu, președintele COPAC, s-a arătat revoltat în conferința ”HEALTH FORUM: Investiția în sănătate – pilon al securității naționale și al dezvoltării economice”.

”Eu vreau să spun că am asistat la o discuție care m-a speriat foarte mult. Vă spun de ce. Vorbim despre blocarea listei de acces a medicamentelor pentru că ținem pixul cuiva? Poftim? Am auzit bine? Adică dacă pixul meu e mai mare, pot să fac ce vreau. Eu cred că acesta ar trebui să fie un mare mesaj de alarmă. (...) Suntem într-o discuție în care cineva ne spune că nu va face ceva, în condițiile în care legislația României prevede niște lucruri. (...)

Eu am plecat dimineață cu o cămașă, dar, printr-un accident, am venit îmbrăcat mai de scandal, dar cred că am venit bine. Nu se poate așa ceva! Adică despre ce vorbim?

De 20 de ani, de când m-am aruncat în partea asta de ONG, am spus că banii urmează pacientul și vine cineva cu pixul mai mare și ne spune că banii nu urmează pacientul. Ba nu! Banii urmează pacientul! Și asta trebuie să fie sigur și clar pentru toată lumea, indiferent cine se perindă timpuriu sau nu prin anumite funcții. Mie-mi pare rău, dar ce s-a discutat aici ar fi fost de un comunicat de presă care ar fi trebuit să arate niște semnale de alarmă. Pacienții din România nu stau pe liste de așteptare că vrea cineva. Punct! Pacienții din România au nevoie de acces la servicii medicale, de politici corecte de prețuri. Nu cred că trebuie să-i punem deoparte până ne decidem noi ce politici să facem” a spus Radu Gănescu, președintele COPAC, în conferința DC Media Group, ”HEALTH FORUM: Investiția în sănătate – pilon al securității naționale și al dezvoltării economice”.

Românii stau 3 ani la coadă ca să primească medicamente inovative, acuză președintele CNAS

Anterior, Horațiu Moldovan, președintele CNAS, a specificat că ”nu mai putem merge înainte cu această legislație prin care se stabilesc prețurile medicamentelor în România și prin care se stabilesc mecanismele de includere a medicamentelor pe lista celor compesate și gratuite”. A continuat, precizând că ”Astăzi, România alege prețul cel mai mic dintr-un coș de 12 țări care devine preț de referință, pe baza căruia există atât evaluare a ANMDM, cât și decizia de a includere a medicamentelor pe lista medicamentelor compensate și gratuite”.

Președintele CNAS a explicat de ce acest mecanism nu mai funcționează corespunzător: ”România are un delay de 3 ani. Adică pacienții din România stau la coadă 3 ani până când beneficiază de medicamente inovative. Există această întârziere de 6 luni - 1 an și-n alte țări, dar la noi sunt 3 ani”.

În concluzie, Horațiu Moldovan a explicat că România trebuie să redefinească mecanismul de stabilire la prețurilor medicamentelor și modului în care acestea intră pe lista celor compensate și gratuite: ”Trebuie să abandonăm aceste mecanisme care pun pacienții României în așteptare trei ani și să adoptăm acele mecanisme prin care companiile farmaceutice sunt stimulate să-și lanseze medicamentele, cu prioritate, la noi în țară”.

Ulterior, președintele CNAS a spus, răspunzând unei întrebări, că ”va trebui să facem trecerea la ICD 11 și chiar am avut o discuție, zilele trecute, cu dl. ministru Cseke, căruia i-am ridicat și această opinie CNAS, că ar trebui să trecem rapid la ICD 11”, respectiv International Classification of Diseases.

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