Fosta șefă ANES, cunoscută pentru „femeia motostivuitor”, mesaj în plină grevă: "De aproape două decenii practicăm o medicină defensivă, din teamă"

Sursa foto: Facebook Grațiela Drăghici

Grațiela Drăghici, fosta șefă a ANES, cunoscută în spațiul public mai ales după ce s-a întrebat într-un interviu de ce o femeie nu poate fi motostivuitor, a transmis un mesaj despre medici, în contextul actualei greve din Sănătate.

În contextul grevei generale din Sănătate, un mesaj publicat de medicul Grațiela Drăghici, fosta președintă a Agenției Naționale Pentru Egalitate de Șanse pentru Femei și Bărbați (ANES), cunoscută în spațiul public mai ales după ce s-a întrebat într-un interviu de ce o femeie nu poate fi motostivuitor, atrage atenția internaților. Cu peste 30 de ani de experiență în domeniul medical, aceasta vorbește despre degradarea relației dintre medici și pacienți, agresivitatea din spitale și presiunea sub care lucrează cadrele medicale.

"După mai bine de 30 de ani în medicină, sunt câteva lucruri pe care nu le mai pot trece sub tăcere.

De la 4 ani am știut că vreau să fiu medic. Am intrat la Medicină, într-o competiție de 12,5 candidați pe un loc. Au urmat ani de studiu, sute de nopți nedormite, examene, sacrificii, personale si familiale, și o responsabilitate pe care mi-am asumat-o fără să mă plâng. Asta, intrucât pentru mine, medicina nu a fost niciodată doar o profesie. A fost alegerea vieții mele.

Astăzi, nu oboseala mă apasă cel mai tare. Mă apasă felul în care s-au schimbat relațiile interumane, si în același registru, felul în care s-a schimbat relația dintre medic și pacient. Nu vreau să vorbesc despre impostorii din sistem.

Ei există și trebuie eliminați. Dar aceștia sunt prea puțini ca să definească o profesie întreagă.

Eu vorbesc despre ceea ce trăim, zi de zi, noi cadrele medicale. Pacienți care își continuă conversația la telefon în timp ce intri în salon pentru vizită. Aparținători care intră pe secție, ignorând orice regulă, ridicând tonul înainte de a pune o întrebare. Reproșuri, amenințări, filmări, jigniri.

Bodyguarzi chemați aproape zilnic, pe etaj, pentru incidente, tot mai frecvente și mai grave. Vorbesc și despre cei care aleg firesc sistemul privat, dar care, atunci când apare o complicație și ajung în spitalul public, uită că aici sunt tratați de oameni care fac tot ce le stă în putere, în condiții pe care mulți dintre cei care critică sistemul nu le cunosc.

Grațiela Drăghici: Nu mai accept nici măcar o floare pentru că orice poate fi interpretat

M-am obișnuit cu toate acestea. Și tocmai asta este problema. Nu ar trebui să ni se pară normal. De aproape două decenii practicăm o medicină defensivă. Din teamă. Nu mai accept nici măcar o floare.

Nu pentru că nu aș aprecia gestul, ci pentru că orice poate fi interpretat, iar o suspiciune poate distruge în câteva minute o reputație, atât cât este ea, construită în zeci de ani.

Cer doar să nu mai fim puși toți în aceeași categorie. Așa cum eu nu mi-am permis niciodată să cred că toți pacienții sunt agresivi, necinstiți sau lipsiți de bun-simț, mi-aș dori ca nici medicii să nu mai fie judecați la grămadă.

Am ales profesia asta pentru că am crezut în oameni. Încă mai cred, chiar dacă sunt mai rezervată în alegerile mele privind relațiile interumane. Dar îmi este din ce în ce mai greu să cred că și oamenii mai cred în noi.

"Poate că va veni un moment în care va trebui să mă reconfigurez"

Toate nopțile nedormite au meritat. Astea lasă urme, dar nu dor. Ceea ce doare este că încrederea pe care am încercat să o construim o viață întreagă se pierde astăzi mult mai repede decât se poate recâștiga. De aceea, poate că va veni un moment în care va trebui să mă reconfigurez.

Nu pentru că mi-am pierdut dragostea pentru medicină, ci pentru că nu vreau să mă pierd pe mine făcând ceea ce am iubit cel mai mult. Și cred că aceasta este, de fapt, cea mai dureroasă întrebare pe care mi-am pus-o vreodată ca medic. Nu numai eu. Suntem tot mai mulți", a scris Grațiela Drăghici pe pagina sa de Facebook.

Cine este Grațiela Drăghici

Grațiela Drăghici a condus Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) din 2 mai 2017 până în 7 noiembrie 2020, când a demisionat, după ce PNL a preluat guvernarea. Înainte de a fi șefa ANES ea a lucrat la Spitalul Universitar, din 2014. Anterior, a lucrat și la Institutul de Ocrotire a Mamei și Copilului, precum și la Ministerul Sănătății.

Într-un interviu acordat în anul 2018 pentru Știrile Pro TV, adică pe vremea când era președinta Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse, Graţiela Drăghici, a folosit, în mod greșit cuvântul „motostivuitor”.

„Legea este foarte clară. Expertul poate trage semnal din perspectiva unor stereotipuri legate de meserii mai masculinizante. De ce o femeie nu poate fi motostivuitor? Pentru că sunt, dar sunt puţine. De ce un bărbat nu poate fi om de serviciu?”, afirmase Graţiela Drăghici, într-un interviu acordat atunci, declarație care a fost mult distribuită în mediul online la acea vreme.

Deși la scurt timp ea și-a motivat confuzia de termeni precizând că a făcut-o „sub avalanșa de întrebări și sub presiunea timpului”, expresia a rămas una populară.

„Este motivul pentru care la un moment dat am făcut acea afirmaţie greşită şi orice om de buna credinţă înţelege contextul", a spus Graţiela Drăghici atunci.

Detalii despre greva generală din Sănătate

Greva generală a fost declanșată marți, în semn de protest faţă de proiectul legii salarizării. Sindicaliștii sunt revoltați de faptul că, în forma actuală, legea salarizării ar duce la diminuarea veniturilor, prin scăderea sporului de week-end de la 100% la 30% și limitarea celui pentru condiții deosebit de periculoase la 20%, iar asta doar pentru o parte din angajați. În plus, își doresc deblocarea posturilor din sistemul medical.

Preşedintele Federaţiei Sanitas, Iulian Pope, a anunţat aseară, după discuţiile de la Ministerul Sănătăţii pe tema legii salarizării, că greva din sistemul de sănătate continuă şi miercuri, așa că și astăzi peste 500 de spitale din țară au asigurate doar serviciile de urgență.

Marți, după o ședință extraordinară a guvernului, premierul interimar Ilie Bolojan le-a transmis greviștilor că nemulțumirile lor legate de legea salarizării nu sunt justificate și a afirmat că această grevă se bazează pe minciuni şi dezinformare, declarații care i-a înfuriat pe sindicaliști.

În țară, greva a fost confirmată în unități din județele: Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Brașov, Cluj, Constanța, Dolj, Galați, Giurgiu, Maramureș, Mureș, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Suceava și Timiș.