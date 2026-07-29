Galați: Sistem de monitorizare a funcțiilor vitale pentru pacienții cu AVC, la Spitalul Județean

Foto: Facebook Costel Fotea

Secția Clinică de Neurologie a Spitalului Județean Galați a fost dotată cu un sistem de monitorizare a funcțiilor vitale, care permite supravegherea continuă, inclusiv de la distanță, pacienților care au suferit un AVC.

Sistemul este compus dintr-o stație centrală și opt monitoare pentru funcții vitale. Cu ajutorul senzorilor, sunt monitorizați permanent parametrii esențiali ai fiecărui pacient - pulsul, respirația, tensiunea arterială, nivelul oxigenului din sânge și activitatea cardiacă.

Toate datele sunt transmise în timp real către stația cdentrală din camera medicilor, unde echipa medicală poate urmări simultan starea tuturor pacienților", precizează Costel Fotea, președintele PSD al Consiliului Județean Galați.

"Este esențial ca pacienții cu AVC să beneficieze, aici, la Galați, de îngrijiri medicale la cele mai înalte standarde. Sistemul integrat de monitorizare este capabil să emită și alerte rapide în cazul în care un pacient suferă o criză sau îi scad brusc parametrii vitali. Astfel, medicii pot interveni și lua decizii rapide, factor esențial în cazurile de AVC, în care fiecare secundă contează.

Investiția face parte din proiectul cu fonduri europene "Creierul e o prioritate", în valoare de aproape 13,5 milioane de lei, derulat de Consiliul Județean Galați, prin care Secția Clinică de Neurologie a Spitalului Județean este dotată cu 84 de echipamente medicale performante. Printre acestea se numără un aparat de stimulare magnetică transcraniană (rTMS), un angiograf, un Holter EKG cu 12 canale, opt paturi ATI complet echipate, aparatură IT, odule medicale mobile și sisteme moderne pentru transportul pacienților.

Continuăm să investim în spitale, în tehnologie de ultimă generație și în servicii medicale care pot salva vieți!", a mai precizat liderul PSD Galați.