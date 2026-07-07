Ministerul Sănătății solicită deblocarea a peste 7600 de posturi, dintre care 1910 pentru medici

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Ministerul Sănătății a elaborat și a transmis în circuitul de avizare Memorandumul privind aprobarea organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din unitățile sanitare publice.

Prin acest Memorandum se propune deblocarea ocupării a 7.621 de posturi vacante, dintre care:

- 1.910 posturi pentru medici;

- 2.955 posturi pentru asistenți medicali;

- 2.261 posturi pentru personal auxiliar sanitar;

- 436 posturi pentru alte categorii de personal medico-sanitar cu studii superioare;

- 59 posturi pentru personal de cercetare.

Memorandumul a fost elaborat pe baza solicitărilor transmise de unitățile sanitare și a analizei necesarului real de personal, cu respectarea principiului unei gestionări responsabile a resurselor publice și a nevoii de a asigura funcționarea eficientă a sistemului medical.

„Un sistem de sănătate performant are nevoie de profesioniști dedicați și de echipe medicale complete. Fără medici, asistenți medicali și personal medical suficient, spitalele nu pot funcționa la capacitate maximă, iar presiunea asupra celor care lucrează deja în sistem devine tot mai mare. Prin acest demers, îmi reafirm angajamentul de a susține unitățile sanitare și echipele medicale, astfel încât pacienții să primească servicii medicale de calitate”, a declarat ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila.