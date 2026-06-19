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Ministerul Sănătății anunță noi finanțări prin PNRR pentru modernizarea sistemului de sănătate.

Ministerul Sănătății anunță noi plăți prin PNRR, în valoare de peste 5 milioane de lei, direcționate în această săptămână către 23 de cabinete de medicină de familie și 9 instituții sanitare, pentru echipamente medicale și proiecte de digitalizare.

"Noi finanțări prin PNRR pentru modernizarea și digitalizarea sistemului de sănătate! Peste 5 milioane de lei au fost virați în această săptămână către:

23 de cabinete de medicină de familie – pentru aparatură medicală modernă și renovări.

9 instituții sanitare (SAJ, DSP, UAT) – pentru proiecte esențiale de digitalizare.

Numai în ultima lună și jumătate, Ministerul Sănătății a efectuat plăți de aproximativ 385 de milioane de lei pentru modernizarea sistemului medical.

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Transparență totală: Stadiul detaliat al plăților poate fi consultat direct pe site-ul oficial, la secțiunea PNRR", scrie Ministerul Sănătății într-o postare pe pagina de Facebook.