Ministerul Sănătății accelerează proiectele din PNRR: 31 de investiții, semnate într-o singură zi. De la ATI pentru nou-născuți până la digitalizarea spitalelor / FOTO: Facebook @Ministerul Sănătății

Ministerul Sănătății anunță o nouă serie de investiții prin PNRR.

Ministerul Sănătății a anunțat că procesul de implementare a proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) continuă într-un ritm accelerat. Potrivit informațiilor publicate de instituție, ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a semnat încă 31 de acte adiționale destinate continuării unor investiții considerate necesare pentru modernizarea sistemului sanitar.

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Anunțul Ministerului Sănătății: 31 de acte adiționale pentru continuarea investițiilor din PNRR

În mesajul publicat pe pagina oficială de Facebook, instituția transmite că „Ministerul Sănătății continuă, în ritm susținut, demersurile pentru finalizarea proiectelor PNRR”. Totodată, Ministerul precizează că „ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a semnat încă 31 de acte adiționale pentru continuarea investițiilor esențiale din PNRR”.

O parte dintre fondurile anunțate vor fi direcționate către serviciile medicale ambulatorii. Potrivit Ministerului Sănătății, investițiile vizează „3 Ambulatorii: Extindere, modernizare și dotări de top”.

Transformarea digitală rămâne un obiectiv important al proiectelor finanțate prin PNRR. Ministerul anunță că fondurile vor susține „13 Spitale: digitalizarea activității”.

Lista proiectelor include și dezvoltarea infrastructurii dedicate planificării familiale. Conform anunțului oficial, este prevăzută finanțarea pentru „1 Cabinet de planificare familială: dezvoltarea infrastructurii”.

Siguranța pacienților rămâne o preocupare majoră în sistemul sanitar. În acest sens, Ministerul precizează că vor fi finanțate „2 Spitale mai sigure: dotare cu echipamente si materiale destinate reducerii riscului de infectii nosocomiale”.

Printre proiectele anunțate se află și investiții dedicate celor mai vulnerabili pacienți. Ministerul arată că vor beneficia de finanțare „2 Secții ATI Nou născuți: echipamente medicale performante pentru salvarea celor mici”.

Procesul de digitalizare nu se oprește la nivelul spitalelor. Potrivit comunicării oficiale, sunt incluse „7 Proiecte de Digitalizare: DSP uri complet modernizate prin tehnologie”.

Accesul la servicii medicale rămâne o provocare pentru numeroase comunități rurale. În acest context, Ministerul anunță construirea a „3 Centre comunitare integrate construite în zone rurale”.

La finalul mesajului, Ministerul Sănătății sintetizează scopul acestor investiții.

„Continuăm investițiile pentru a asigura acces rapid și sigur la servicii medicale moderne pentru toți”.

Prin cele 31 de acte adiționale semnate, autoritățile transmit că proiectele finanțate prin PNRR rămân o componentă importantă a strategiei de modernizare a infrastructurii sanitare și de creștere a accesului populației la servicii medicale adaptate cerințelor actuale.