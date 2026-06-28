Trei vești bune din Sănătate pentru români. Dr. Vântu: Absolut toți membri au votat, dar nu e chiar atât de ușor

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Proiectul de lege care prevede lansarea platformei e-Sănătatea Mea a fost adoptat de Senat, alături de alte două proiecte pentru români.

Dr. Cristian Vântu, vicepreședinte Comisia pentru sănătate, Senatul României, a vorbit despre adoptarea proiectului de lege L413, inițiat de Cseke Attila, și a explicat că aceasta prevede lansarea Platformei e-Sănătatea Mea de către CNAS în semestrul al doilea al anului 2026.

Potrivit acestuia, proiectul se încadrează în obiectivul de digitalizare a sistemului de sănătate, proces care, în ciuda colaborării și intențiilor bune, avansează mai lent decât se aștepta.

„Prima veste bună pe care vreau să v-o dau și care are legătură cu subiectele abordate aici este că L413, inițiată de domnul Cseke Attila, a trecut. Este proiectul de lege care prevede Platforma e-Sănătatea Mea, care va fi lansată de către CNAS în semestrul al doilea al anului 2026 și care a primit un raport de admitere în Comisia noastră cu unanimitate de voturi.

Absolut toți membrii Comisiei, indiferent de partid, au votat-o, pentru că este o inițiativă bună și ne bucurăm. Este în marja a ceea ce noi încercăm să facem, digitalizarea sănătății, care se pare că, cu toată buna intenție și buna noastră colaborare, merge mult mai greu decât m-am așteptat eu înainte să intru în politică. Nu e chiar atât de ușor. Lucrurile se schimbă mai încet, chiar și dacă ai bunăvoință și colaborare”, a spus dr. Cristian Vântu.

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Sprijin pentru vârstnici și gravide

De asemenea, dr. Cristian Vântu a anunțat adoptarea altor două inițiative legislative în Senatul României. Una dintre acestea prevede compensarea cu 80% a scutecelor pentru persoanele vârstnice, iar alta prevede protejarea intimității gravidei și posibilitatea ca aceasta să fie însoțită în timpul travaliului.

„Pe lângă asta, a mai trecut astăzi încă o lege de plenul Senatului, cea care prevede compensarea cu 80% a scutecelor pentru persoanele vârstnice. Știu că este ușor comică, dar, ca medic de familie, vă spun, din urbanul mic, unde sunt probleme sociale și financiare mari, că este extrem de bine venită. Nu este ușor să ai grijă de un vârstnic. Eu m-aș fi dus și mai departe, să compensăm eventual și restul tratamentelor în ce privește escarele de decubit. Știți ce probleme au acești oameni.

Cea de-a treia, inițiată de colega noastră de la USR, secretara Comisiei, doamna Cibu Deaconu, și susținută de către noi toți, este cea care privește intimitatea gravidei în perioada internării și oferirea posibilității ca aceasta să fie însoțită pe perioada travaliului, acolo unde se poate, firește cu excepțiile care țin de sănătate. Și aceasta a trecut”, a spus dr. Cristian Vântu la dezbaterea „HEALTH FORUM: Investiția în sănătate – pilon al securității naționale și al dezvoltării economice”, organizată de DC Media Group.

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