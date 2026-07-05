Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Sanatate Nou succes la Târgu Mureș: O inimă prelevată la Iași a salvat viața unei paciente din Cluj

Nou succes la Târgu Mureș: O inimă prelevată la Iași a salvat viața unei paciente din Cluj

Mihai Ciobanu Autor: Mihai Ciobanu
Data publicării: 05 Iul 2026
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News
interventie-chirurgicala-operatie-doctori_91804000
Procedurile de ultimă generație în cardiologie sunt tot mai ușor accesibile pacienților din România. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @stefamerpik

Horațiu Suciu și echipa sa au realizat al patrulea transplant de inimă din acest an la Târgu Mureș.

O echipă coordonată de şeful Secţiei de chirurgie cardiovasculară adulţi şi copii din cadrul Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant (IUBCvT) Târgu Mureş, prof. univ. dr. Horaţiu Suciu, a efectuat, duminică, al patrulea transplant cardiac din acest an, beneficiară fiind o pacientă din judeţul Cluj, aflată în stare avansată de insuficienţă cardiacă.

"Din fericire, am avut ocazia să efectuăm o intervenţie de transplant cardiac la Institutul de Boli Cardiovasculare din Târgu Mureş. Spun din fericire pentru că transplantul, din păcate, este o intervenţie care se face destul de rar şi, de asemenea, din fericire, pentru că întotdeauna salvează vieţi.

În cazul acesta, donatorul a fost un pacient din judeţul Iaşi, victima unui accident vascular cerebral hemoragic, declarat în moarte cerebrală. Receptorul, din fericire, a fost o pacientă din judeţul Cluj, care era în stare avansată de insuficienţă cardiacă. Şi această inimă a venit ca o salvare pentru o stare clinică foarte afectată, cu o calitate a vieţii deosebit de rea. Aş putea spune că intervenţia a fost un succes", a declarat, duminică, dr. Horaţiu Suciu, la finalul intervenţiei.

Cordul a fost recoltat de o echipă din IUBCvT Târgu Mureş, condusă de doctorul Claudiu Ghiragosian, la Spitalul Clinic de Urgenţă "Prof. Dr. Nicolae Oblu" din Iaşi. Acesta a fost transportat pe calea aerului cu un elicopter, în jurul orei 10:30, iar intervenţia a durat în jur de şase ore şi jumătate, fiind considerată una "de succes".

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

transplant
horatiu suciu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Sanatate
Citește mai multe din Sanatate
 
Cele mai citite știri

Incubatorul de conferinte

Impreuna pentru afacerea ta

x close