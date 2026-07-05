Nou succes la Târgu Mureș: O inimă prelevată la Iași a salvat viața unei paciente din Cluj

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Horațiu Suciu și echipa sa au realizat al patrulea transplant de inimă din acest an la Târgu Mureș.

O echipă coordonată de şeful Secţiei de chirurgie cardiovasculară adulţi şi copii din cadrul Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant (IUBCvT) Târgu Mureş, prof. univ. dr. Horaţiu Suciu, a efectuat, duminică, al patrulea transplant cardiac din acest an, beneficiară fiind o pacientă din judeţul Cluj, aflată în stare avansată de insuficienţă cardiacă.

"Din fericire, am avut ocazia să efectuăm o intervenţie de transplant cardiac la Institutul de Boli Cardiovasculare din Târgu Mureş. Spun din fericire pentru că transplantul, din păcate, este o intervenţie care se face destul de rar şi, de asemenea, din fericire, pentru că întotdeauna salvează vieţi.

În cazul acesta, donatorul a fost un pacient din judeţul Iaşi, victima unui accident vascular cerebral hemoragic, declarat în moarte cerebrală. Receptorul, din fericire, a fost o pacientă din judeţul Cluj, care era în stare avansată de insuficienţă cardiacă. Şi această inimă a venit ca o salvare pentru o stare clinică foarte afectată, cu o calitate a vieţii deosebit de rea. Aş putea spune că intervenţia a fost un succes", a declarat, duminică, dr. Horaţiu Suciu, la finalul intervenţiei.

Cordul a fost recoltat de o echipă din IUBCvT Târgu Mureş, condusă de doctorul Claudiu Ghiragosian, la Spitalul Clinic de Urgenţă "Prof. Dr. Nicolae Oblu" din Iaşi. Acesta a fost transportat pe calea aerului cu un elicopter, în jurul orei 10:30, iar intervenţia a durat în jur de şase ore şi jumătate, fiind considerată una "de succes".