Studiu: Scădere spectaculoasă în Anglia a deceselor cauzate de cancerul de col uterin datorită vaccinării anti-HPV / Sursă foto: Freepik - https://www.freepik.com/, @freepik

Nu a mai fost înregistrat niciun deces cauzat de cancerul de col uterin în Anglia între 2020 şi 2024 la femeile tinere cu vârste cuprinse între 20 şi 24 de ani, o populaţie care s-a vaccinat deja pe scară largă, potrivit unui studiu publicat joi în revista medicală The Lancet, informează AFP.

Conform acestui studiu realizat de Cancer Research UK şi Universitatea Queen Mary din Londra, un număr total de 200 de decese au fost evitate după introducerea vaccinării împotriva virusului papiloma uman (HPV), ale cărui tulpini cu risc ridicat cauzează cancer de col uterin în cvasitotalitatea cazurilor.

„Ştim deja că vaccinul împotriva HPV este extrem de eficient pentru a stopa cancerul de col uterin înainte ca acesta să se dezvolte şi, pentru prima dată, aceste rezultate arată că vaccinul salvează vieţi”, a declarat Michelle Mitchell, director general al Cancer Research UK, potrivit Agerpres.

În absenţa vaccinării, 23 de decese ar fi fost constatate între 2020 şi 2024 în această populaţie cu vârste cuprinse între 20 şi 24 de ani, vaccinată într-un procent de 90% la vârsta de 12-13 ani. Concluziile studiului oferă speranţe legate de posibilitatea de a elimina treptat acest tip de cancer în Anglia.

De asemenea, studiul arată că, între 2015 şi 2019, a fost înregistrată o scădere cu 80% a numărului de decese provocate de acest cancer la tinerele femei din grupa de vârstă 20-24 ani.

Vaccinul împotriva HPV a fost introdus pentru fete în 2008 şi pentru băieţi în 2019 în Anglia

Vaccinul împotriva HPV a fost introdus pentru fete în 2008 şi pentru băieţi în 2019 în Anglia, o ţară care dispune de „un solid program de sănătate publică”, a declarat Michelle Mitchell.

Potrivit noului studiu, tinerele fete vaccinate la 12 sau la 13 ani prezintă un risc aproape zero de a deceda din cauza unui cancer de col uterin înainte să împlinească 30 de ani.

HPV-urile sunt virusuri care se pot transmite în timpul raporturilor sexuale şi nu cauzează, în general, simptome. Screeningul rămâne indispensabil pentru toate femeile, întrucât vaccinul previne aproximativ 90% dintre infecţiile care pot duce la cancer.

Există 13 tulpini virale cu risc ridicat care se află la originea a 99,7% dintre cazurile provocate de această boală şi ele pot cauza, de asemenea, cancere la nivelul gâtului, cavităţii bucale şi laringo-faringelui. Cancerul de col uterin cauzează 685 de decese pe an în Anglia, potrivit Serviciului de Naţional de Sănătate (NHS) din această ţară.

Vaccinul anti-HPV este propus în mod sistematic elevilor din Anglia înscrişi la cursuri între clasele a IV-a şi a X-a.

În timpul anului şcolar 2024-2025, 75,5% dintre fete şi 70,5% dintre băieţi au fost vaccinaţi în clasa a X-a, o rată de vaccinare sub obiectivul de 90% pentru fete stabilit de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) şi în scădere faţă de anul şcolar precedent.

„Acoperirea vaccinală a scăzut în ultimii ani şi aceste progrese sunt ameninţate”, a adăugat, cu îngrijorare, directoarea de la Cancer Research UK, care a îndemnat Guvernul de la Londra „să desfăşoare acţiuni ţintite în comunităţile în care vaccinarea este cel mai puţin răspândită”.