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DCNews Sanatate Legătura dintre loviturile la cap și tumorile cerebrale. Dr. Dan Benția (SANADOR), factori care cresc riscul de cancer

Legătura dintre loviturile la cap și tumorile cerebrale. Dr. Dan Benția (SANADOR), factori care cresc riscul de cancer

Iulia Horovei Autor: Iulia Horovei
Data publicării: 14 Iul 2026
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neurochirurg neurologie tumori cerebrale
Legătura dintre traumatismele craniene și tumorile cerebrale. Dr. Dan Benția (SANADOR), factori care cresc riscul de cancer/ Sursa foto: Magnific

Neurochirurgul Dan Benția de la SANADOR a explicat, la DC News, dacă există vreo legătură între traumatismele craniene și tumorile cerebrale, evidențiind principalii factori de risc dovediți pentru cancer.

Dr. Dan Benția, medic primar neurochirurgie la Spitalul Clinic SANADOR, a explicat dacă traumatismele craniene pot favoriza apariția tumorilor cerebrale.

„Se tot discută despre legătura între traumatismul cranio-cerebral și apariția unor tumori meningioame. Nu s-a stabilit încă o legătură directă, dar statistic s-a observat că persoane cu traumatisme cranio-cerebrale (TCC-uri) au risc de a apărea la zona respectivă aceste celule din meninge, meningioame. Există un studiu referitor la asta”, a explicat dr. Dan Benția.

Factorii care cresc riscul de cancer

Medicul a precizat, totodată, în ce măsură ereditatea influențează apariția tumorilor și care sunt factorii de risc dovediți.

„În anumite tumori, da, dar ca minoritate. În general, apariția unei tumori - și a unei tumori maligne - este un rezultat plurifactorial, adică nu s-a demonstrat un factor incriminat, pentru că l-am putea înlătura. Dar unele lucruri sunt dovedite cât de cât, adică sunt factori oncogeni clari.

De exemplu, fumatul e dovedit, e cap de listă. Al doilea ar fi diferite substanțe toxice din vopsele sau îndulcitori de genul Aspartam - acestea sunt lucruri dovedite la ora actuală”, a mai explicat dr. Dan Benția, în dialog cu jurnalistul Val Vâlcu, la DC Medical și DC News. 

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