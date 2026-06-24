Livia Stan, avertisment la HEALTH FORUM: Una din patru fete la 14 ani, nevaccinată anti-HPV

Vaccinarea împotriva HPV este una dintre puținele povești de succes ale sistemului de sănătate din ultimii ani. În cadrul dezbaterii „HEALTH FORUM: Investiția în sănătate, pilon al securității naționale și al dezvoltării economice”, organizată de DC Media Group și transmisă live pe platformele DCNews TV, DCNews și DCMedical, Livia Stan, Policy and Market Access Director, MSD România, a atras atenția că România continuă să se confrunte cu vulnerabilități majore atât în ceea ce privește vaccinarea anti HPV, cât și în zona screeningului pentru cancerul de col uterin.

Livia Stan, avertisment la HEALTH FORUM: Una din patru fete la 14 ani, nevaccinată anti-HPV.

România rămâne departe de rezultatele obținute de Marea Britanie.

Vaccinarea împotriva HPV este una dintre puținele povești de succes ale sistemului de sănătate din ultimii ani. În cadrul dezbaterii „HEALTH FORUM: Investiția în sănătate, pilon al securității naționale și al dezvoltării economice", organizată de DC Media Group și transmisă live pe platformele DCNews TV, DCNews și DCMedical, Livia Stan, Policy and Market Access Director, MSD România, a atras atenția că România continuă să se confrunte cu vulnerabilități majore atât în ceea ce privește vaccinarea anti-HPV, cât și în zona screeningului pentru cancerul de col uterin.

Livia Stan a apreciat rezultatele obținute până acum în programul de vaccinare, însă a subliniat că nivelul actual de acoperire rămâne insuficient pentru a produce, pe termen lung, impactul observat în alte state europene.

„Mă bucur că în aceste evenimente publice vorbim despre vaccinare și facem apeluri la vaccinare, e extraordinar și s-a vorbit despre succesul programului de vaccinare anti-HPV. Este foarte important, este într-adevăr un exemplu de succes din ultimii ani, dar nu vreau să uităm faptul că, cu toate rezultatele bune ale acestui program, în continuare 1 din 4 fete la 14 ani este nevaccinată anti-HPV. Deci, rezultatele extraordinare pe care le-a comunicat Marea Britanie zilele trecute, că la 20 de ani de la vaccinarea în masă a fetelor de 14 ani nu au niciun caz de deces în rândul acestora. Îmi e teamă că în România, peste 20 de ani, nu o să reușim să facem aceeași comunicare, având în vedere această situație", a spus Livia Stan la „HEALTH FORUM: Investiția în sănătate, pilon al securității naționale și al dezvoltării economice", organizată de DC Media Group.



Mesajul transmis de reprezentanta MSD România scoate în evidență una dintre cele mai importante provocări ale politicilor publice de prevenție. Chiar dacă accesul la vaccinare s-a îmbunătățit considerabil, fiecare categorie rămasă în afara programului înseamnă un risc suplimentar pentru viitor.



În timp ce alte state încep să vorbească despre eliminarea cancerului de col uterin ca problemă de sănătate publică, România continuă să înregistreze cifre care mențin această afecțiune printre principalele cauze de mortalitate oncologică la femei.

Cifrele care arată dimensiunea problemei

„6% este procentul de screening pe cancer de col uterin, sunt 2.900 de cazuri noi în fiecare an și 1.200 de decese. Asta înseamnă că 5 femei mor în fiecare zi în continuare", atrage atenția Livia Stan.

Datele prezentate arată un contrast puternic între instrumentele de prevenție existente și rezultatele obținute la nivel național. Screeningul reprezintă una dintre cele mai eficiente metode de depistare timpurie a leziunilor precanceroase și a cancerului în stadii incipiente. Cu toate acestea, participarea populației la astfel de programe rămâne extrem de redusă.



Livia Stan a explicat că persistența acestei probleme justifică menținerea subiectului în centrul dezbaterilor publice.

„Mi-a zis multă lume că vorbim continuu de cancer de col uterin. Păi, vorbim, că dacă în continuare suntem pe primul loc și nu se întâmplă un reviriment, nu prea avem ce să facem. În ritmul acesta, vom mai vorbi despre asta și peste 50 de ani, fără să fi atins rezultatele din Marea Britanie", mai spune Livia Stan.

România are programe de screening, dar nu are un screening populațional

Un alt punct important abordat în cadrul dezbaterii a fost legat de programele naționale de screening aflate în derulare.

În prezent, în România funcționează cel puțin trei programe de screening finanțate din fonduri europene, dedicate populațiilor defavorizate: pentru cancerul de col uterin, cancerul de sân și cancerul colorectal. La acestea se adaugă programul de screening pentru cancerul pulmonar, anunțat recent de autoritățile de sănătate.



Problema majoră este însă că aceste programe nu acoperă întreaga populație eligibilă

„Este prea puțin în acest moment, pentru că acoperă o categorie populațională restrânsă. Nu avem un screening populațional. Nu avem un program de screening populațional și rezultatele se văd din datele pe care vi le-am spus", spune Livia Stan.

În intervenția sa, Livia Stan a subliniat că sistemul dispune deja de instrumente prin care medicii pot recomanda investigații pentru depistare precoce.



„Avem, într-adevăr, la nivelul strategiilor de prevenție, pe care Casa Națională de Sănătate îl susține, medicii pot recomanda investigații de depistare precoce. Acela nu e screening, da? E depistare precoce și acolo se pot recomanda inclusiv testele Babeș-Papanicolaou și tot", spune reprezentanta MSD România.

„Sunt încă bariere. Deci, există cadru, există mecanismul, Casa de Sănătate susține că are banii necesari, există câteva bariere administrative, la fel și în calea vaccinării", mai spune Livia Stan.



Apel către autorități pentru continuarea reformelor



Reprezentanta MSD România a transmis și un mesaj către factorii de decizie*,* solicitând continuarea proiectelor începute în ultimii ani.

„Ministerul Sănătății ar trebui să ridice barierele. A făcut foarte multe domnul profesor Rafila, domnul ministru Rogobete a continuat. Mai sunt încă bariere administrative în calea vaccinării.



S-au oprit toate proiectele. Eu aș face un apel la responsabilitatea clasei politice. Faptul că suntem într-un moment de cumpănă în privința guvernului nu înseamnă că trebuie să oprim toate inițiativele administrative pe care le-am început. Vaccinare în farmacii, discutarea modului în care medicii de toate specialitățile pot recomanda și prescrie vaccinarea — sunt tot felul de astfel de elemente rămase în discuție, despre care toată lumea știe. Nu mai putem amâna pe motiv că nu avem ministru sau că nu avem guvern. Asta nu mai merge!

Haideți să continuăm discuțiile tehnice, să încercăm să ridicăm barierele administrative. Pentru că altfel, revin: 6% screening, 5 femei mor în fiecare zi — nu se rezolvă problemele astea dacă nu continuăm să ținem alertă această direcție", atrage atenția Livia Stan.