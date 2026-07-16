Peste 400 de spitale intră luni în prima grevă de avertisment din sănătate după 20 de ani: Revendicările SANITAS

Sursa foto: Freepik / spital

Peste 400 de spitale din România vor participa luni la o grevă de avertisment declanșată de angajații din sistemul sanitar. Este prima acțiune de acest tip din ultimii 20 de ani.

Luni, peste 400 de unități spitalicești din România vor face grevă de avertisment organizată de personalul din sănătate, prima mișcare de protest de acest fel din ultimii 20 de ani.

Între orele 09:00–11:00, activitatea medicală va fi limitată, fiind asigurate doar cazurile de urgență și o parte dintre serviciile esențiale. Acțiunea de protest are loc înaintea grevei generale anunțate pentru 28 iulie 2026.

Revendicările SANITAS

Federația SANITAS afirmă că protestele sunt generate de nemulțumirile față de politicile economice și sociale ale Guvernului și cere:

restabilirea drepturilor salariale prevăzute de Contractul Colectiv de Muncă nr. 1480/11.09.2023, afectate de OUG nr. 7/2026;

anularea reducerii sporurilor și a zilelor de concediu suplimentar impuse prin OUG nr. 36/2025;

acordarea nediscriminatorie a indemnizației de hrană și a voucherelor de vacanță, indiferent de plafonarea introdusă prin Legea nr. 141/2025;

reluarea negocierilor privind noua lege a salarizării, stabilirea unor coeficienți corespunzători pentru personalul din sănătate și asistență socială, menținerea sporului de tură la 15%, păstrarea sporului de 100% pentru munca desfășurată în weekend și în zilele de sărbătoare legală, reintroducerea sporului pentru condiții de muncă, includerea personalului TESA în aceeași anexă de salarizare și alinierea salariilor din asistența socială la nivelul celor din sectorul sanitar neclinic.

Sindicaliștii avertizează că greva de avertisment, de luni, este doar primul pas dintr-o serie de acțiuni de protest. Participarea la acțiune este voluntară.

Grevă generală în sănătate pe 28 iulie 2026, în lipsa unei soluții

În lipsa unei soluții, pe data de 28 iulie 2026 este programată o grevă generală, ce ar putea afecta activitatea din sistemul medical pe o perioadă nedeterminată. Și în această situație, urgențele vor fi asigurate.

Amintim că la începutul lunii iunie peste 15.000 de angajați din Sănătate și Asistență Socială au protestat în fața Guvernului, la un protest contra noii legi a salarizării.

Vezi și - Greva generală din sănătate se apropie. Cseke Attila explică de ce cererile SANITAS nu pot fi aprobate