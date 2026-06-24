Cristina Pricop, Sanofi: România poate deveni hub regional, dar sistemul e ca o orchestră fără dirijor / video

Cristina Pricop, Corporate Affairs Lead Sanofi România, a declarat în cadrul „HEALTH FORUM: Investiția în sănătate – pilon al securității naționale și al dezvoltării economice”, organizat de DC Media Group și transmis live pe DCNews TV, DCNews și DCMedical, că România are potențialul de a deveni un hub regional de inovație medicală, însă sistemul are nevoie de coerență, consecvență și reguli care să țină pasul cu ritmul cercetării și al tehnologiilor din sănătate.

„Romania nu este doar consumator de inovație, ci și producător activ de soluții pentru sănătate globală. Cred că putem să derulăm și să transformăm România într-un hub de inovație regională. Noi, în acest moment, la Sanofi, derulăm peste 20 de studii clinice în România, sunt active în acest moment. Lucrul acesta demonstrează că atunci când există dialog și parteneriat, lucrurile merg.

Întorcându-mă la ce s-a discutat deja, (...) cred că noi toți în sănătate ne facem treaba, dar suntem ca o orchestră fără dirijor. Fiecare construiește pe bucăți, încearcă să investească atât cât poate, dar ne lipsește coerența și consecvența. Nu avem această abordare integrată și poate că parteneriatele (...) ar trebui, la rândul lor, să fie consecvente și coerente”, susține Cristina Pricop în cadrul „HEALTH FORUM: Investiția în sănătate – pilon al securității naționale și al dezvoltării economice”, organizat de DC Media Group.

În aceeași direcție, reprezentanta Corporate Affairs Lead Sanofi România a adus în discuție ideea de prevenție ca pilon strategic, dar și nevoia implicării dincolo de resurse financiare. Accentul a fost pus pe responsabilitate și pe nevoia de timp și implicare din partea tuturor actorilor implicați.

„Să avem poate proiecte. Putem să avem un hub de prevenție, este minunat, trebuie să avem și oameni la masă care să investească timp aici, nu doar bani. Pentru că, într-adevăr, aș remarca și eu ce s-a remarcat deja, nu s-a discutat despre o finanțare suplimentară. S-a discutat cum eficientizăm investițiile pe care le avem deja în sănătate, ceea ce este un pas mare înainte, aș spune, față de acum un an sau de anii antecedenți”, adaugă Cristina Pricop.

FOTO: DC News / Rudolf Andreescu

Cristina Pricop: „O țară care este cu adevărat sigură, investește atât în apărare cât și în sănătate”

Componenta de securitate națională a fost pusă pe masă printr-o paralelă între Apărare și Sănătate, două domenii tratate ca investiții preventive în stabilitatea unei țări.

„În contextul actual, vorbim tot mai mult de securitate națională și, de asemenea, de nevoia legitimă de investiție în Apărare, dar o țară care este cu adevărat sigură, investește atât în Apărare cât și în Sănătate. Nu poți să fii doar protejat, trebuie să fii și sănătos. Iar în Apărare, noi investim întotdeauna în avans, preventiv. Același lucru trebuie să-l facem și în Sănătate.

Și construind pe ce s-a vorbit până acum, prevenția și prevenția prin imunizare reprezintă una din cele mai eficiente investiții. Și în context îmi vin două exemple în minte”, spune Cristina Pricop.

Primul exemplu a adus în discuție este distanța dintre generații și pierderea memoriei colective privind bolile prevenibile prin vaccinare.

„O experiență pe care am avut-o recent, făcând un internship pe care l-am organizat cu unul dintre liceele renumite din România, vorbind despre vaccinare și povestind care este schema, de ce trebuie să vă vaccinați, acești adolescenți fiind viitorii părinți de mâine, știți ce întrebare mi s-a adresat? Ce este acea poliomielită?”, povestește Pricop. „Întrebarea este absolut legitimă, pentru că noi uităm că vaccinurile au fost atât de eficiente, încât am uitat pentru ce ne vaccinăm. Poate că este nevoie să reamintim pentru ce vaccinăm. Poate că este nevoie să reamintim de ce această investiție este victima propriului succes și de ce reprezintă una dintre cele mai eficiente investiții în sănătate, fără să țină prima pagină a ziarelor. Este util să continuăm aceste eforturi și să înțelegem de ce fiecare trebuie să vaccineze”.

Al doilea exemplu a mutat discuția în zona infecțiilor respiratorii severe la copii și a presiunii asupra sistemului medical.

„Al doilea lucru, o discuție pe care am avut-o recent cu o prietenă de-a mea care mi-a spus: `am avut o problemă gravă cu David, l-am internat cu bronșiolită severă acută`. Copilul are opt luni, bronșiolită severă acută la ATI.` Am fost absolut disperată, trei săptămâni de spitalizare` și m-a întrebat ce facem, apropo de RSV (Virusul sincițial respirator - n.r.)”, spune Pricop.

„Soluții există în România. Nu accesul la inovație e problema, ci adesea este această coerență despre care povesteam și faptul că uneori legislația trebuie să țină pasul cu inovația. Pentru că în cazul explicit de Virus sincițial respirator, dacă am armoniza legislația, am putea avea inovație poate mai rapidă în România”, susține Cristina Pricop.

Trei direcții considerate necesare pentru viitorul sistemului de sănătate din România

În final, intervenția a fost sintetizată în trei direcții considerate necesare pentru viitorul sistemului de sănătate din România.

„Cele trei soluții pe care le văd pe baza a ce s-a discutat sunt o finanțare predictibilă, nu neapărat mai mare, predictibilă, dar care trebuie aliniată cu media europeană. Un acces la tratamentul inovativ care să se întâmple încă din prima zi după aprobare, și apoi eliminarea barierelor birocratice și legislative care trebuie adresate într-un mod consecvent și coerent.

Întorcându-mă la studiile clinice, acestea demonstrează că România are și infrastructura și expertiza necesară pentru a fi competitivă în această zonă. Avem și putem crea locuri de muncă de înaltă calificare, putem atrage investiții străine, putem oferi acces pacienților la soluții inovative încă înainte de a le avea efectiv pe piață.

Iar lucrurile acestea cred că se pot întâmpla de mâine, cu această coerență, consecvență și cu acest parteneriat între decidenți, asociații profesionale, asociații de pacienți și noi industrie la aceeași masă”, a conchis Cristina Pricop.