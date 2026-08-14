Nutriționistul avertizează: Aceste mezeluri sunt o capcană. Tipurile care afectează cel mai mult sănătatea / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @stockking

Un sandviș cu salam la a doua masă a zilei, cârnați la grătar la o întâlnire cu prietenii sau un crenvurșt între mese, dacă mănânci mezeluri în mod regulat, merită să le analizezi mai atent. Tocmai cele mai populare sortimente se numără adesea printre cele mai puțin sănătoase. Experta în nutriție Sophie Brunke prezintă cele mai importante informații.

Societatea Germană de Nutriție, DGE, recomandă, pentru menținerea sănătății, consumul a doar 30 de grame de mezeluri pe săptămână. Limita superioară indicată este de 300 de grame de carne și mezeluri, în total. Motivul este: carnea roșie și mezelurile sunt asociate cu un risc mai mare de boli cardiovasculare și cancer colorectal. Un studiu amplu publicat în 2025 a asociat consumul zilnic a 50 de grame de mezeluri cu un risc crescut de diabet de tip 2, boli cardiovasculare și cancer colorectal.

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De ce unele mezeluri pot afecta sănătatea? Problema este consumul excesiv

Deosebit de îngrijorătoare sunt mezelurile tratate cu sare de nitrit, cum sunt salamul, crenvurștii, cârnații sau șunca, spune experta în nutriție Sophie Brunke, notează Fakt. Aceste produse conțin adesea sare de nitrit, utilizată pentru conservare, gust și pentru culoarea roz specifică.

Încălzirea puternică a acestor produse, de exemplu pe grătar sau în tigaie, poate favoriza formarea nitrozaminelor, compuși considerați cancerigeni. La temperaturi ridicate se pot forma și alte substanțe cu potențial nociv.

La acestea se adaugă conținutul ridicat de grăsimi și sare. Consumul excesiv al acestor ingrediente poate crește riscul de boli cardiovasculare și diabet. De exemplu, 100 de grame de salam conțin 31 de grame de grăsime, dintre care 12 grame sunt grăsimi saturate, precum și 2,9 grame de sare. Și parizerul, mortadella sau cârnații prăjiți pot conține mult mai multe grăsimi și sare decât presupun mulți consumatori.

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Ce mezeluri merită să alegi? Nu trebuie să renunți complet la ele

Dacă nu vrei să renunți la mezeluri, poți alege sortimente mai slabe. DGE recomandă, printre altele, pieptul de curcan, carnea coaptă, preparatele din carne în aspic și șunca fără margine de grăsime.

De exemplu, pieptul de curcan conține doar 2 grame de grăsime la 100 de grame de produs. Alegerea unei variante mai slabe nu rezolvă însă automat problema consumului excesiv de sare. Unele sortimente de șuncă pot avea un conținut foarte ridicat de sare, de aceea este important să verifici eticheta și tabelul cu valorile nutriționale înainte de a cumpăra produsul.

Mezelurile vegetale pot avea, în unele cazuri, o compoziție mai favorabilă. Acestea pot conține mai puține grăsimi saturate și nu au colesterol sau sare de nitrit. Totuși, ele fac adesea parte din categoria alimentelor ultraprocesate și pot avea un conținut ridicat de sare.

De aceea, cel mai important lucru atunci când alegi un produs este să citești eticheta și să compari valorile nutriționale, în special cantitatea de sare, grăsimi saturate și ingredientele folosite.