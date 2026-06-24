Cătălin Radu, Bristol-Myers Squibb: "Nu ne putem uita doar la impactul bugetar când vorbim de vieți”. Se propune un hub pentru prevenţie

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Cătălin Radu, general manager Bristol-Myers Squibb, susţine ideea avansată de prof.Alexandru Rafila pentru crearea unui hub pentru prevenţie.

Conform acestuia, e nevoie de o conlucrare între Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei şi Ministerul de Finanţe, pentru că "nu ne putem uita doar la impactul bugetar când vorbim de vieţi".

Foto: Crişan Andreescu

"Am rezonat 100% cu ce a spus dl profesor Rafila. Permiteţi-mi să citez ceva, dintr-un articol de presă. Persoana respectivă spunea "oboseam foarte repede, aveam dureri foarte mari în piept. Când mă hrăneam, aveam dureri foarte mari, mă puneam în pat. Nu puteam să merg distanţe lungi fără să obosesc, spre exemplu 500 de metri. O doctoriţă mi-a spus că nu înţelege cum reuşesc să mă ţin pe picioare". Şi singura opţiune în acest caz era o intervenţie pe cord deschis.

Domnul preşedinte CNAS ne-a spus că e foarte greu să ştim exact cât costă. Aici e apelul meu la acea colaborare reală. Domnul ministru a spus să facem un hub. Permiteţi-mi să dau o idee. Hubul pentru capital uman, educaţia şi sănătatea. Despre astea vorbim de fapt. De ce vin ele la pachet şi de ce e nevoie să lucrăm împreună? Nu putem să facem judecăţi doar pe bază de preţ. Dar, s-a vorbit aici de 1,7 miliarde, sume confirmate. Trebuie să ne gândim şi în ce investim. Ce înseamnă de fapt banul cheltuit pe medicamente? Nu trebuie să ne uităm la ceea ce e, cred eu, profund greşit în ziua de astăzi, când Ministerul de Finanţe cere impact bugetar. De ce? Impactul bugetar la noi se transformă în "atâţia estimăm că sunt pacienţi, atâta costă medicamentul, ăsta e impactul". Va fi o veşnică cheltuială. E profund eronat. Un medicament inovator, şi un medicament în general, poate salva o viaţă. Acea viaţă poate însemna productivitate. Calitatea vieţii poate însemna că acel pacient nu mai are nevoie de spitalizare, nu mai are nevoie, poate, de asistenţă medicală la domiciliu. Este nevoie să lucrăm real împreună.

Nu se poate face "health literacy" pentru copii fără Ministerul Învăţământului. Nu poţi trimite nişte medici la şcoală fără să fie parte dintr-o programă. Ăsta este apelul meu şi cred că putem face asta. Nu ne cere bani în plus acest exerciţiu.

Înainte să ne spuneţi acel categoric "nu ne putem aştepta la o listă nouă", haideţi să avem un dialog să înţeleg de ce. Poate nu putem avea toată lista de 120 de molecule, câte or fi, dar poate înţelegem priorităţile corecte", a declarat Cătălin Radu, General Manager Bristol-Myers Squibb (BMS), la conferinţa HEALTH FORUM: Investiția în sănătate – pilon al securității naționale și al dezvoltării economice, organizată de DC MEDIA GROUP.

Ideea hub-ului a fost avansată de prof.univ.dr. Alexandru Rafila, preşedintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaţilor, la DC News.

"Hai să facem hub-ul de prevenţie în România, cum l-am făcut pe cel de Sănătate. Lansez public asta: să facem un hub pentru prevenţie. Dar el nu e doar în Sănătate. E la ministerul Educaţiei, la ministerul Finanţelor. Trebuie să reprezinte o politică publică consecventă în România, pe care unii trebuie să o înţeleagă şi apoi să o aplice. E un proces. Toată lumea o să aştepte la aşa ceva rezultate într-un an de zile. Nu se poate! Într-un an de zile nu vom putea face asta. Uitaţi-vă la gradul de alfabetizare din România. Ştiţi care e procentul de oameni cu studii superioare din România, comparativ cu media UE? 26% dintre români au studii superioare, dintre care o bună parte au făcut universităţi de prestigiu, iar media UE este de 42%. Avem foarte multe probleme legate de zona de educaţie. Toată lumea spune de educaţie şi sănătate. Bun, facem hub-ul ăsta de prevenţie, în care putem genera politici coerente, care să fie aplicabile şi apoi aplicate. Dacă rămânem doar la genul de discurs în care abordăm punctual câteva lucruri, nu vom putea depăşi o situaţie de criză majoră în ceea ce priveşte finanţarea sistemului de sănătate, pentru că în mod evident creşterea cheltuielilor cu sănătatea e mult mai mare decât PIB-ul. Şi s-a mai accentuat şi fenomenul out of pocket money, care pune în pericol familiile din România, pentru că limitează accesul la servicii de sănătate", a declarat prof.univ.dr. Alexandru Rafila.