Cele mai moderne metode de depistare a cancerului de prostată. Explicațiile dr. Florentina Bratu (SANADOR)

Cele mai moderne metode de depistare a cancerului de prostată. Sursa foto: Magnific/rol ilustrativ

Depistarea timpurie a cancerului de prostată poate face diferența, iar dr. Florentina Bratu (SANADOR) a prezentat, în exclusivitate pentru DCNews, principalele metode moderne de diagnostic.

Dr. Florentina Bratu, medic primar Oncologie Medicală Centrul Oncologic SANADOR, a explicat, în exclusivitate pentru DCNews, care sunt cele mai moderne metode care depistează cancerul de prostată.

Cele mai moderne metode de depistare a cancerului de prostată

„Pentru diagnosticul cancerului de prostată pornim de la teste screening, PSA-ul și examenul clinic - care sunt cele mai ușoare -, examenul digital rectal. Ne referim în primul rând la examen clinic, continuăm cu o imagistică dedicată prostatei - o imagistică specială cu tehnologie modernă, RMN-ul multiparametri de prostată, care vine să evidențieze modificări în structura prostatei și să detalieze dacă acea leziune este suspectă sau nu oncologic, putând ulterior să dirijeze testul de confirmare.

Biopsia de prostată este testul confirmator, în fapt, al cancerului de prostată. Doar după confirmarea de prezență de celule maligne la biopsie, putem afirma că acesta este diagnosticul. Altfel, avem doar suspiciuni sau o imagistică ce înclină sau nu spre o afecțiune neoplazică”, a explicat dr. Florentina Bratu (SANADOR), în dialog cu jurnalistul Val Vâlcu, în exclusivitate pentru DCNews.

În România, cancerul de prostată se clasează pe locul secund ca frecvență între cancerele diagnosticate la bărbați și reprezintă una dintre principalele cauze de mortalitate prin cancer.