Ce este Ebola și de ce este atât de dificilă oprirea celui mai recent focar

Specialistă în laborator. Sursa foto: Magnific

Organizația Mondială a Sănătății a declarat că focarul de Ebola din Republica Democrată Congo reprezintă o urgență de sănătate publică de interes internațional.

Gestionarea acestui nou focar este dificilă deoarece implică o specie rară a virusului Ebola pentru care nu există vaccin, iar epicentrul se află într-o zonă afectată de conflicte, notează BBC.

Ce este Ebola și care sunt simptomele?

Ebola este o boală rară, dar extrem de gravă, provocată de un virus. Virusurile Ebola infectează în mod obișnuit animalele, în special liliecii frugivori, însă focarele în rândul oamenilor pot începe atunci când persoanele consumă sau manipulează animale infectate.

Simptomele apar după o perioadă de incubație cuprinsă între 2 și 21 de zile. Debutul este brusc și seamănă cu cel al gripei sau al malariei și se manifestă prin febră, dureri de cap și oboseală. Pe măsură ce boala evoluează, apar vărsăturile și diareea, iar în unele cazuri se poate ajunge la insuficiență de organ. Unii pacienți, însă nu toți, dezvoltă hemoragii interne și externe.

Virusul se transmite de la o persoană la alta prin contactul cu fluide biologice infectate, precum sângele sau vărsăturile. În trecut, focarele de Ebola erau de dimensiuni reduse și rămâneau limitate la zone rurale izolate. Urbanizarea aduce însă populații tot mai numeroase în apropierea habitatelor naturale ale acestor virusuri și crește riscul de transmitere.

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De ce este diferit acest focar de Ebola și există un vaccin?

Acest focar este provocat de specia rară Bundibugyo a virusului Ebola, care nu a mai fost identificată de peste un deceniu. Denumită după un district din Uganda unde a fost detectată pentru prima dată, tulpina Bundibugyo a provocat doar două focare anterioare, în anii 2007 și 2012.

Un studiu a arătat că această variantă a provocat decesul a aproximativ o treime dintre persoanele infectate, o rată semnificativ mai mică decât cea asociată speciilor mai răspândite Zaire, de 66,6%, și Sudan, de 48,5%. Testele inițiale de sânge efectuate în zonele afectate au fost negative pentru Ebola, deoarece au fost concepute pentru identificarea speciilor mai comune ale virusului.

În prezent, nu există un vaccin aprobat pentru specia Bundibugyo, însă mai multe variante experimentale se află în curs de dezvoltare. Este posibil ca vaccinul destinat speciei Zaire să ofere un anumit grad de protecție.

De asemenea, nu există medicamente care să țintească în mod specific virusul Bundibugyo, ceea ce face tratamentul mai dificil. Organizația Mondială a Sănătății a recomandat evaluarea, în condiții stricte de siguranță, a medicamentului antiviral experimental obeldesivir, dezvoltat în perioada pandemiei de Covid, pentru a se stabili dacă poate preveni îmbolnăvirea persoanelor care au intrat în contact cu pacienți infectați cu Ebola.

O altă complicație este faptul că focarul se desfășoară într-o zonă afectată de conflict armat, unde aproximativ un sfert de milion de oameni au fost nevoiți să își părăsească locuințele, iar populația se deplasează peste granițe slab controlate către țările vecine.

Trish Newport, reprezentantă a organizației umanitare Medici Fără Frontiere și implicată în gestionarea focarului, a declarat pentru BBC World Service că teritoriul își schimbă frecvent controlul între diferite grupări armate, ceea ce îngreunează deplasarea echipelor de intervenție către zonele cu cele mai multe cazuri de Ebola. Ea a subliniat că infrastructura rutieră reprezintă o problemă suplimentară. Un drum de aproximativ 90 de kilometri dintre orașul Bunia și Mongbwalu, unul dintre cele două orașe miniere unde s-au raportat cele mai multe cazuri, durează mai mult de trei ore.

Cu toate acestea, declarația Organizației Mondiale a Sănătății privind existența unei urgențe de sănătate publică de interes internațional nu înseamnă că lumea se află în primele etape ale unei pandemii asemănătoare cu cea de Covid. Riscul pe care Ebola îl reprezintă în afara Africii Centrale și de Est este considerat minim.

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Cum a început actualul focar de Ebola?

Primul caz cunoscut a fost o asistentă medicală care a dezvoltat simptomele pe 24 aprilie, ceea ce înseamnă că virusul s-a răspândit nedetectat timp de mai multe săptămâni. Asistenta a murit în Bunia, capitala provinciei Ituri din estul Republicii Democrate Congo, potrivit ministrului sănătății din Congo, Samuel Roger Kamba. Trupul victimei a fost transportat în Mongbwalu.

Kamba a declarat că unul dintre motivele pentru care virusul s-a răspândit rapid a fost numărul mare de persoane expuse la corpul decedatului în timpul ceremoniei funerare.

Agenția de sănătate publică a Africii, Africa Centres for Disease Control and Prevention, a declarat pentru BBC World Service că înmormântările reprezintă un risc major, deoarece au contribuit și în trecut la răspândirea bolii în timpul altor focare.

Directorul Africa CDC, doctorul Jean Kaseya, a spus că mesajele de sănătate publică oferă informații despre modul în care trebuie gestionate înmormântările și despre importanța igienei de bază și a igienei sanitare, precum și despre măsurile de protecție pentru personalul medical.

Kamba a mai precizat că au existat întârzieri în raportarea cazurilor de Ebola deoarece unele comunități afectate au crezut că boala este cauzată de vrăjitorie sau că este o afecțiune mistică, motiv pentru care oamenii au apelat la centre de rugăciune și la vindecători tradiționali în loc să meargă la spitale.

Câte cazuri de Ebola au fost raportate și unde se află acestea?

Directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat că este îngrijorat de amploarea și viteza epidemiei. Pe 10 iunie, Organizația Mondială a Sănătății a anunțat că au fost înregistrate 635 de cazuri confirmate, inclusiv 127 de decese cauzate de virus în Republica Democrată Congo.

Aceste cifre sunt mai mici decât cele din rapoartele anterioare, deoarece acestea includeau cazuri suspecte, dintre care multe au fost ulterior testate negativ. Numărul total al deceselor include cinci lucrători din domeniul sănătății, descriși de Ministerul Sănătății din Congo drept curajoși.

De asemenea, 30 de persoane s-au vindecat până în prezent, inclusiv patru asistente medicale a căror externare a fost marcată printr-o ceremonie specială.

Provincia Ituri reprezintă epicentrul acestui focar. Autoritățile din Uganda vecină au confirmat până acum două decese cauzate de Ebola, persoane care au călătorit în Uganda din Republica Democrată Congo. Autoritățile au confirmat, de asemenea, 19 cazuri, iar cinci persoane au fost externate din spital. Medicul american Peter Stafford a fost testat pozitiv după ce a tratat pacienți la Spitalul Nyankunde din Bunia, unde lucrează din anul 2023. La începutul lunii iunie, el a fost externat dintr-un spital din Germania, unde a fost transferat pentru tratament.

Au fost confirmate cazuri și în provinciile Nord Kivu, 44 de cazuri, și Sud Kivu, 3 cazuri, regiuni aflate parțial sub controlul alianței rebele AFC M23. Aceste descoperiri au indicat extinderea focarului din epicentrul său din Ituri.

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Ce se face în Republica Democrată Congo pentru a combate actualul focar de Ebola?

Guvernul congolez a înființat patru laboratoare în Ituri, în orașele Bunia, Mongbwalu, Beni și Aru, care pot testa probe de sânge pentru specia Bundibugyo a virusului Ebola. Rezultatele pot fi acum furnizate în termen de 24 de ore.

Sistemele de supraveghere, urmărirea contacților și infrastructura de tratament, cu centre dedicate în mai multe orașe afectate, au fost de asemenea extinse, potrivit ministrului Sănătății.

Organizația Mondială a Sănătății a alocat 3,9 milioane de dolari pentru combaterea focarului, iar Africa CDC a anunțat un buget de 319 milioane de dolari. Președintele Africii de Sud, Cyril Ramaphosa, a promis o finanțare inițială de 5 milioane de dolari pentru sprijinirea planului agenției.

A fost pus la dispoziție un număr gratuit, 151, pentru raportarea simptomelor, iar populația este sfătuită să evite contactul cu: