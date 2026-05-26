Alertă în Italia! Suspiciuni de Ebola într-o regiune cu o comunitate numeroasă de români: O tulpină „extrem de contagioasă”, „fără vaccin”

O alertă sanitară a fost instituită în regiunea nordică Lombardia din Italia, acolo unde locuiesc aproximativ 180.000 de români, după ce un bărbat și o femeie s-au întors din Uganda, în urma unei călătorii de trei luni la granița cu Congo, anunță Daily Mail.

Situația vine în contextul în care o tulpină letală a virusului se răspândește rapid în Africa centrală, fără un vaccin protector, ceea ce a stârnit temeri privind o posibilă criză sanitară globală. Peste 900 de cazuri suspecte și 234 de decese au fost raportate în Republica Democratică Congo, inclusiv trei voluntari ai Crucii Roșii care ar fi contractat virusul în timpul manipulării cadavrelor.

Cei doi lucrători umanitari italieni au dezvoltat simptome compatibile cu virusul, inclusiv febră mare, greață, vărsături și probleme intestinale. Ei au fost transferați la Spitalul Sacco din Milano, o unitate specializată în gestionarea bolilor infecțioase cu risc ridicat.

Guido Bertolaso, ministrul regional al bunăstării din Lombardia, a declarat că „nu există încă certitudinea că este vorba despre Ebola”. În cadrul unei conferințe de presă, el a adăugat: „sperăm că vor fi rezultate negative”.

CITEȘTE ȘI: De la controale în aeroporturi până la suspendarea zborurilor: Cum ar trebui să răspundă Europa la noul focar de Ebola?

Medicii iau în calcul și posibilitatea unui diagnostic de malarie

Medicii iau în calcul și posibilitatea unui diagnostic de malarie, considerat mai probabil, posibil malarie cerebrală în cazul femeii de 30 de ani, care ar putea necesita internare la terapie intensivă.

Femeia, din Lurate Caccivio, ar fi dezvoltat simptome severe, inclusiv febră foarte mare și ușoare probleme neurologice. Bărbatul, din Bulgarograsso, prezintă simptome mai ușoare, cu febră în jur de 38°C și probleme gastrointestinale.

Într-un comunicat oficial, Ministerul Sănătății a transmis că riscul de Ebola în Italia „rămâne foarte scăzut”.

Ebola s-ar fi putut deja răspândi în alte țări

O reuniune a Comitetului pentru Securitate Sanitară al Comisiei Europene a avut loc duminică pentru a discuta situația de urgență Ebola din Africa.

Toate zborurile către și dinspre Bunia, oraș din estul Republicii Democrate Congo unde au fost înregistrate cele mai multe cazuri și decese, au fost suspendate. Cu toate acestea, experții cred că virusul s-ar fi putut deja răspândi în alte țări din apropiere, precum Sudanul de Sud.

În focarele anterioare de Ebola, virusul a ucis mai mult de jumătate dintre persoanele infectate, multe dintre ele din cauza hemoragiilor interne și a insuficienței organelor.

În prezent, experții avertizează că nu există un vaccin eficient împotriva variantei de Ebola care alimentează actualul focar, ceea ce înseamnă că virusul va continua aproape sigur să se răspândească și să provoace decese.

Tulpina Bundibugyo nu are vaccin

Există deja un vaccin care poate salva vieți și care protejează împotriva celei mai comune forme de Ebola, varianta Zaire. Totuși, actualul focar este cauzat de o altă tulpină, numită Bundibugyo.

Oamenii de știință de la Universitatea Oxford lucrează intens la dezvoltarea unui vaccin împotriva acestei variante, însă avertizează că vor fi necesare două până la trei luni până când acesta va putea fi testat pe oameni, ceea ce înseamnă că este puțin probabil ca pacienții din Africa să aibă acces la tratament în următoarele șase luni.

Un vaccin eficient ar putea proteja pacienții de formele severe ale bolii și de deces, dar ar putea și limita răspândirea virusului. Totuși, nu există nicio garanție că acest vaccin experimental va fi eficient.

VEZI ȘI: OMS, decizie de urgență: Vaccinurile experimentale intră în discuție pentru Ebola

Simptomele Ebola

Simptomele sunt aceleași pentru toate variantele de Ebola și încep cu febră asemănătoare gripei, dureri de cap, dureri musculare, vărsături și diaree, apoi pot evolua spre hemoragii interne, insuficiență de organe și deces.

Pacienții pot purta virusul până la 21 de zile înainte de apariția simptomelor, perioadă în care experții consideră că pot fi contagioși.

Deși Organizația Mondială a Sănătății a ridicat nivelul de risc pentru Republica Democratică Congo, la nivel global riscul rămâne scăzut.