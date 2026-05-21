Reforma în finanţarea spitalelor. Ministerul Sănătăţii vine cu propuneri de flexibilizare

Astfel, spune ministrul, "secțiile spitalicești vor putea fi înființate de la minimum 23 de paturi, față de 25 în prezent, măsură care va permite adaptarea mai eficientă a unităților sanitare la realitățile din teritoriu și la nevoile comunităților locale.

De asemenea, noul mecanism de repartizare a paturilor la nivel județean va permite o distribuție mai echilibrată și mai eficientă a resurselor medicale, în funcție de specificul fiecărei zone și de presiunea reală asupra serviciilor de sănătate".

Conform CNAS, 98,19% dintre spitale beneficiază de o estimare pozitivă pentru anul 2026 comparativ cu realizările din 2025. Iar cel mai bine stau spitalele din categoria IM, cu o creştere medie de +15,06%.

Spitalul Colţea ar putea beneficia de cea mai mare creştere a bugetului, conform datelor.

Spitalele din categoriile II și III au creșteri medii de aproximativ 10,7%.

Conform datelor de la CNAS, spitalele din categoriile IV și V înregistrează creșteri moderate.

Există, însă, şi spitale cu impact negativ. Spitalul orăşenesc Lehliu conduce clasamentul, cu o scădere de peste 6%.

"Ministrul interimar al Sănătății subliniază că aceste măsuri nu afectează calitatea serviciilor medicale și nu reduc accesul pacienților la îngrijire, ci creează premisele unui sistem medical mai eficient, mai flexibil și mai apropiat de nevoile reale ale populației", se arată într-un comunicat de presă.

