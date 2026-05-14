Trucuri psihologice și alimentare de la dr. Doru Negru pentru a slăbi: „Trebuie să reînvățăm să mâncăm”

Dr. Doru Negru, expert în diabet, nutriție și boli metabolice, a explicat, în cadrul podcastului Acasa La Maruta, că legea fundamentală a naturii umane ar trebui să fie: „aleargă mult și mănâncă puțin”. Din păcate, recunoaște el, aplicarea acestui principiu este infernal de dificilă în societatea de azi.

Totuși, expertul ne oferă câteva sfaturi și „șmecherii” extrem de eficiente, pe care le putem aplica chiar de la următoarea masă.

CITEȘTE ȘI: De ce înfometarea distruge mușchii și cum putem „păcăli” celulele grase pentru a slăbi? Dr. Doru Negru: „Organismul nostru nu ține minte că ai mâncat”

Trucul apei: Secretul pentru a reduce porțiile la masă

Unul dintre cele mai puternice trucuri dezvăluite de dr. Negru pentru a ne stopa elanul gurmand este consumul de apă strategic. Deși folclorul românesc ne învață să nu bem apă înainte de masă pentru a nu ne tăia pofta, medicul recomandă exact opusul: „Eu zic exact invers. De câte ori intri în zona cu mâncare, întâi și întâi beau o cană de apă”.

El însuși practică această metodă cu o rigurozitate militară. „Mi-am făcut reflex: am luat mâna de pe clanța ușii, am pus mâna pe cană și am băut o cană de apă... Dacă beau o cană de apă, iau o bucată mică. Dacă nu, iau două bucăți mari”.

Logica din spatele acestui gest este: „Se umflă burta cu apă, ți-e ușor să mănânci puțin. Sănătos!” Chiar dacă digestia s-ar putea încetini marginal din cauza diluării sucurilor gastrice, medicul afirmă că beneficiul de a mânca mai puțin depășește cu mult acest mic dezavantaj: „Puțin nu se digeră, mult nu se digeră, dar mult nu poți să mănânci”.

Importanța masticării: De ce trebuie să mâncăm încet

O altă greșeală pe care o comit românii la masă este rapiditatea cu care devorează alimentele. Medicul trage un semnal de alarmă sever cu privire la timpul pe care ar trebui să-l alocăm fiecărui dumicat.

„Noi uităm de timpul bucal al mâncării. Înghițim prea repede, mâncăm prea repede... Mesteci de trei ori și înghiți”, spune dr. Doru Negru.

Acest obicei are consecințe dezastruoase și declanșează un cerc vicios al foamei false.

„Mestecând de trei ori și înghițind, alimentele ajung insuficient preparate în stomac și atunci stomacul e silit să facă chimic ceea ce n-au făcut fălcile mecanic și va crește secreția gastrică de patru-cinci. Ori, excesul - o secreție gastrică de acid irită pereții stomacului și îți fac o foame de a mânca și pietre după”, spune medicul.

Soluția doctorului? Masa trebuie transformată într-un proces lent, prelungit. „Trebuie să reînvățăm să mâncăm. Ia bucături mici, mestecă de 20 de ori fiecare bucătură, spațiază felurile de mâncare, fă ca masa să țină o jumate de oră și hai să te saturi cu puținul”. El adaugă faptul că senzația de sațietate are nevoie de cel puțin 20-30 de minute pentru a ajunge de la stomac la creier, timp pe care trebuie să-l acoperim și să mestecăm pe îndelete.





Fără sare: Cum ne păcălim papilele gustative pentru a mânca mai puțin

Poate cea mai eficientă metodă propusă de dr. Negru este eliminarea sării adăugate din alimentație. Declarația sa pe acest subiect este de-a dreptul faimoasă și tăioasă: „Mâncarea fără sare e ca milițianul fără șapcă. N-are niciun gust. Ce ușor e să mănânci puțin”. Medicul atrage atenția că industria alimentară și obiceiurile noastre culinare ne împing să consumăm de trei-patru ori mai multă sare decât are nevoie organismul.

Dar pericolul cel mare al sării, dincolo de hipertensiune sau afecțiuni ale ficatului, este că ne face mâncarea irezistibilă.

„De ce pui sare în mâncare? Pentru potențarea gustului, ca mâncarea să fie bună, ca să mănânci mai mult decât ai nevoie”, spune dr. Doru Negru.

Dacă reușim să eliminăm acest potențiator, vom constata că pofta noastră scade vertiginos. „Cel mai ușor lucru... este să refuzi o mâncare care nu-ți place... Dacă e rea, îți vine s-o mănânci? N-ai să poți, e rea. E puțină și atunci poți să mănânci puțin. Te saturi cu puțin”.

În concluzie, toate aceste metode nu fac decât să combată ceea ce filozofii greci anticipau încă de acum 2.500 de ani: „Groapa ne-o săpăm cu dinții”.

Dr. Negru ne îndeamnă să ne privim corpul ca pe o mașinărie scumpă: „Mașina e făcută să alerge cu aer mult și benzină puțină. Și noi ținem mașinăria noastră în parcare cu șocul tras la relanti și ne mirăm că se îneacă și moare... Bagă șocul la loc și aleargă. Mănâncă mai puțin și fă mișcare!”