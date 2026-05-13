De ce înfometarea distruge mușchii și cum putem „păcăli” celulele grase pentru a slăbi? Dr. Doru Negru: „Organismul nostru nu ține minte că ai mâncat”

Dr. Doru Negru, expert în diabet, nutriție și boli metabolice, a vorbit, în cadrul podcastului Acasa La Maruta, despre cum corpul nostru a fost programat de-a lungul a milioane de ani să supraviețuiască și de ce regimurile severe ne sabotează, de fapt, eforturile de a ajunge la o greutate optimă.

Capcana înfometării: Ce se întâmplă când nu mănânci

Deși tentația de a tăia complet caloriile este mare atunci când dorim să slăbim, medicul avertizează că organismul uman deține mecanisme ancestrale de auto-conservare extrem de puternice.

„În lumea animală s-au dezvoltat vreo 42 de mecanisme de a economisi energia, dar n-avem decât o singură metodă de a o risipi: efortul fizic, pe care nu-l facem”, spune dr. Doru Negru.

Când decidem brusc să ne înfometăm, corpul intră imediat în stare de alertă.

„Organismul nostru nu ține minte că ai mâncat, el ține minte că n-a primit”, adaugă medicul.

În acel moment, declanșează un proces șocant de conservare. În loc să ardă grăsimea, așa cum sperăm toți, corpul preferă să distrugă masa musculară.

„Dacă nu-i dai să mănânce, trebuie să găsească de undeva... din mușchi. Grăsimea e ultimul lucru la care se duce”, mai spune dr. Doru Negru.

Explicația științifică a medicului este implacabilă: „Organismul economisește grăsimea, care-i energie pentru când n-o fi, și distruge mușchiul, de care n-are nevoie”. Astfel, curele de slăbire făcute prost ne lasă fără singurul nostru motor de ardere a caloriilor: musculatura.

Celula grasă: Acumulatorul care refuză să piardă energie

Un element central al explicațiilor doctorului este comportamentul „tiranic” al celulei adipoase. Aceasta funcționează ca un acumulator inteligent, dar extrem de încăpățânat.

„Când mănânci, depozitează excesul de energie sub formă de grăsime, pe care o eliberează când nu ai de mâncare... Ei, celula grasă pierde grăsime din interiorul ei cam până ajunge la 25%. Când ajunge la 25% plinul de grăsime, i se aprinde becul de avarie ca la rezervor la mașină”, explică dr. Doru Negru.

Din acel punct, lucrurile devin tragice pentru cel care încearcă să slăbească agresiv: „Când ajunge la 25%... nu mai pierde, că și-ar pierde rațiunea de a fi. A doua oară însă nu se mai oprește la 25% că a văzut că nu primește. Se oprește la 30%. Și a treia oară la 40%, și a patra oară la 55%”. Medicul punctează un fapt de-a dreptul înfricoșător din lumea medicală: „S-au văzut celule grase pline 98% cu grăsime, comportându-se tot ca flămânde, dornice să acumuleze, nu să dea din ele”.

Prin urmare, decizia de a ne înfometa „lasă un grăsun să moară de foame... cu grăsime pe el, pentru că organismul... economisește grăsimea”.

Secretul celor cinci mese pe zi: Cum să „păcălim” organismul

Răspunsul la această dilemă biologică pare paradoxal: ca să slăbești și să scapi de grăsime, trebuie să mănânci.

„Paradoxal, ca să păcălești celula grasă, trebuie să mănânci. În momentul în care noi mâncăm, organismul le anunță pe celulele grase ca cu goarna la armată: bă, vine mâncarea! Și toate deschid gura, deschid ușa să prindă energia s-o depoziteze”, spune dr. Doru Negru.

Aici intervine secretul oferit de medic: porțiile mici și dese. „Dacă noi le păcălim și mâncăm un pic mai puțin decât se consumă, pe gura căscată, în loc să intre, iese energie”.

Soluția optimă recomandată este structurarea alimentației în cinci mese pe zi (trei principale și două gustări), spațiate la aproximativ trei ore.

„Mese mici și repetate cam la trei ceasuri... ca să păcălești organismul că primește... dar socotite ticăloșește ca în intervalul de timp dintre două mese consumul energetic să fie o idee mai mare decât ai vârât pe sub nas”, sfătuiește dr. Doru Negru.

În acest fel, metabolismul nu declanșează mecanismele de panică și este silit să ardă blând din depozitele adipoase.