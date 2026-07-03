Studiu: Statul pe scaun mai mult de 30 de minute fără pauză crește riscul de cancer / FOTO: magnific.com @irynaperavalava

Cercetătorii, care au urmărit peste 90.000 de persoane timp de un deceniu, au descoperit că statul jos sau întins, în perioade de peste 30 de minute consecutive în timpul stării de veghe, este asociat cu un risc mai mare de deces cauzat de cancer. Rezultatele sugerează că riscul crește cu fiecare oră suplimentară petrecută în inactivitate continuă.

Totuși, cercetătorii au constatat că întreruperea perioadelor de sedentarism mai lungi de 30 de minute prin scurte episoade de activitate fizică poate reduce acest risc, notează The Guardian. Ridicarea de pe scaun la fiecare jumătate de oră, chiar și pentru o scurtă plimbare prin birou, poate aduce beneficii importante pentru sănătate, spun autorii studiului.

Dr. Frederick Ho, autorul principal al studiului și cercetător la Universitatea din Glasgow, a declarat:

„Datele noastre arată că statul jos mai mult de 30 de minute fără pauză este asociat în mod special cu un risc mai mare de cancer. Vestea bună este că întreruperea timpului petrecut pe scaun printr-o activitate atât de simplă precum o scurtă plimbare poate avea un efect protector.

Ghidurile actuale de sănătate pun accent în principal pe exercițiile fizice de intensitate moderată sau ridicată, însă rezultatele noastre arată că nici mișcarea ușoară nu trebuie ignorată. În viitor, studiile clinice ne vor ajuta să depășim recomandările generale și să dezvoltăm strategii personalizate pentru întreruperea perioadelor lungi petrecute pe scaun”.

Rezultatele, publicate în revista Plos Medicine, au analizat efectele asupra sănătății ale comportamentului sedentar prelungit din viața de zi cu zi. Deși perioadele îndelungate petrecute stând jos sau întins în timpul stării de veghe sunt asociate de mult timp cu un risc crescut de boli cardiovasculare și anumite tipuri de cancer, cercetătorii spun că se cunosc mai puține lucruri despre modul în care distribuirea timpului sedentar pe parcursul zilei influențează sănătatea.

Ei au descoperit că înlocuirea timpului petrecut în inactivitate cu perioade de activitate fizică poate reduce riscul pentru mai multe tipuri de cancer. Printre activitățile benefice se numără mersul lent și treburile casnice.

Peste 91.000 de participanți la studiu

Echipa a analizat date colectate cu ajutorul unor dispozitive purtabile de monitorizare, utilizate de peste 91.000 de participanți la studiul UK Biobank, urmăriți în medie timp de 12 ani.

Rezultatele sugerează că perioadele de inactivitate mai lungi de 30 de minute sunt asociate cu un risc mai mare de deces prin cancer. Fiecare oră suplimentară de inactivitate prelungită în fiecare zi a fost asociată cu o creștere cu 10% a acestui risc.

În schimb, înlocuirea perioadelor lungi de sedentarism cu mișcare pare să reducă riscul. Înlocuirea unei ore de stat jos în fiecare zi cu o oră de activitate fizică ușoară, precum călcatul hainelor sau spălatul vaselor, a fost asociată cu o reducere de 12% a riscului de deces prin cancer.

Înlocuirea a 30 de minute de inactivitate zilnică cu 30 de minute de activitate fizică de intensitate moderată, precum mersul într-un ritm obișnuit, a fost asociată cu un risc cu 8% mai mic.

Potrivit studiului, riscul a fost cu 22% mai redus atunci când cinci minute de inactivitate au fost înlocuite zilnic cu cinci minute de activitate fizică intensă.

Cercetătorii subliniază că studiul are și limitări. Analiza s-a bazat pe date observaționale și pe metode statistice, astfel încât nu poate demonstra o relație directă de cauzalitate între sedentarism și riscul de deces prin cancer.

Profesorul Kevin McConway, profesor emerit de statistică aplicată la Open University, care nu a participat la cercetare, a declarat că rezultatele sunt interesante, însă este nevoie de studii suplimentare pentru confirmarea concluziilor.