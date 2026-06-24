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HEALTH FORUM: Investiția în sănătate – pilon al securității naționale și al dezvoltării economice - Urmărește dezbaterea live
DCNews Stiri Povestea neașteptată a unui senator AUR: „Eram convins că sunt vaccinat”. Trata copiii și credea că e imun la boală. Surpriza care l-a lovit la 50 de ani

Povestea neașteptată a unui senator AUR: „Eram convins că sunt vaccinat”. Trata copiii și credea că e imun la boală. Surpriza care l-a lovit la 50 de ani

Elena Aurel Autor: Elena Aurel
Data publicării: 24 Iun 2026
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Cristian Vântu
Dr. Cristian Vântu / Foto: Crișan Andreescu

Dr. Cristian Vântu, care a făcut rujeolă la 50 de ani, avertizează asupra riscurilor la care se expun persoanele nevaccinate.

Dr. Cristian Vântu, vicepreședinte al Comisiei pentru sănătate din Senatul României, a participat la dezbaterea „HEALTH FORUM: Investiția în sănătate – pilon al securității naționale și al dezvoltării economice”, organizată de DC Media Group, unde a vorbit despre importanța comunicării dintre medici și pacienți în ceea ce privește vaccinarea și a explicat că informarea corectă și consilierea sunt mai eficiente decât o abordare autoritară. 

Senatorul din partea AUR a povestit că a făcut rujeolă la vârsta de 50 de ani, după ce a aflat că nu fusese vaccinat împotriva rujeolei. 

„În ce privește vaccinarea, eu cred că paradigma comunicării medicului de familie trebuie să fie total diferită. Eu am această perspectivă a medicului din Marea Britanie, care nici nu poate să-și imagineze rolul său, decât acela de confesor al pacientului și nu există niciun fel de abordare paternalistă. Nu putem discuta cu oameni de peste 18 ani dându-le ordine.

Din experiența pe care am avut-o în România, unde într-adevăr există o anumită reticență, vă spun că dacă îi spui onest oricărui părinte care sunt beneficiile și care sunt riscurile - mult mai mici - ale vaccinării, 99% dintre ei, dacă le dai lor decizia, vor spune „da”, pentru că niciun părinte sănătos la minte nu își va lua riscul de a nu-și vaccina copilul.

Eu, de obicei, le dau exemplul personal. Nu știam că nu sunt vaccinat ROR. Sunt născut în '73. Am înțeles de la profesorul Cercel că din '82 s-a început vaccinarea și în timpul epidemiei de rujeolă din 2023 eu tratam copiii, fiind liniștit că sunt vaccinat. Am făcut rujeolă la 50 de ani, ceea ce a fost îngrozitor.

Când le dai exemple personale, când încerci să-i pui în temă, să-i informezi, să-i consiliezi, credeți-mă că oamenii sunt responsabili și trebuie lăsăți să fie iresponsabili în ce privește sănătatea copiilor lor”, a spus dr. Cristian Vântu, vicepreședinte al Comisiei pentru sănătate din Senatul României, la dezbaterea „HEALTH FORUM: Investiția în sănătate – pilon al securității naționale și al dezvoltării economice”, organizată de DC Media Group. 

Video:

Ce este rujeola

Rujeola, numită popular și pojar, este o boală contagioasă la copii, care provoacă febră și erupție cutanată. Vino la SANADOR pentru diagnosticarea și tratarea bolilor infecțioase!

Rujeola se răspândește prin aer atunci când o persoană bolnavă vorbește, tușește sau strănută. Simptomele specifice apar după perioada de incubație în rujeolă, care variază între 8 și 14 zile. Deși, de obicei, o persoană cu pojar se recuperează în totalitate, există situații, de exemplu în cazurile de rujeolă la adulți, când pot apărea complicații grave. O infecție cu rujeolă la bebeluși poate fi chiar fatală. La momentul actual, nu există un tratament specific pentru rujeolă.

Cea mai bună modalitate de a preveni infectarea cu rujeolă și răspândirea acesteia este un vaccin pentru rujeolă. De la introducerea acestui vaccin, numărul de cazuri de pojar s-a diminuat dramatic, dar, în ultimii ani, din cauza scăderii ratelor de imunizare, au apărut focare de rujeolă. Rujeola este o infecție virală care poate complica alte afecțiuni autoimune, inclusiv hepatita autoimună, în unele cazuri, potrivit Sanador. 

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dr. Cristian Vântu
rujeola
vaccinare
dezbatere
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