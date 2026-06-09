Cât cheltuie România pe spitale şi medicamente? Horaţiu Moldovan, CNAS: Deja devine nesustenabil

Foto Florin Răvdan / DC News

Horaţiu Moldovan, preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, a explicat ce sume de bani sunt alocate din bugetul CNAS pe spitale şi medicamente.

Conform acestuia, sistemul actual este nesustenabil şi trebuie perfecţionat, chiar dacă lucrurile s-au îmbunătăţit faţă de ce se întâmpla în urmă cu un an.

"Care este menirea CNAS? Este aceea de principal reprezentant al asiguratului. Ca să poată face asta, e nevoie de un echilibru între ceea ce se cheltuie şi ceea ce se colectează. Noi avem un sistem de asigurări sociale de sănătate pe care americanii şi-l doresc. Nu au reuşit să îl facă până azi. Noi îl avem, dar am ajuns într-un punct în care trebuie să îl perfecţionăm.

Anul trecut, împreună cu Ministerul Sănătăţii, am făcut un lucru care nu a fost prea bine venit, prea popular la acel moment. Am constatat că raportul dintre venituri şi cheltuieli era unul total nepotrivit. 11 miliarde de lei era deficitul bugetar al FNUASS (n.r. Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate) în momentul în care am preluat conducerea CNAS acum 1 an şi câteva zile. Aveam puţin peste 6 milioane de plătitori şi aproape 20 de milioane de beneficiari, asiguraţi şi neasiguraţi.

Evident că primul lucru pe care l-a făcut Guvernul la acea vreme a fost să echilibreze această balanţă şi azi avem peste 10 milioane de contribuabili. Nu vreau să fiu prea optimist, dar e pentru prima dată când bugetul CNAS se poate bucura până la sfârşitul acestui an de un echilibru, chiar de un uşor excedent. Desigur că niciodată nu putem vorbi de excedent la CNAS, pentru că mereu avem medicamente care stau ca la semafor, ca să intre pe lista medicamentelor compensate sau gratuite, etc. În sensul acesta, sunt 2 lucruri care, în opinia mea, trebuie făcute. Indiferent de cum va arăta viitorul Guvern, de structura coaliţiei de guvernare. E vorba de spitale şi de medicamente", a declarat Horaţiu Moldovan, preşedintele CNAS, la Aspen Healthcare Summit 2026, ediția a XV-a.

CITEŞTE ŞI Două subiecte cheie la Aspen Healthcare Summit, iunie 2026: Bolile rare și longevitatea. ”Dacă nu înțelegem acest lucru, nu înțelegem, de fapt, cheia prevenției”

Cât cheltuie România pe spitale şi medicamente. "Deja devine nesustenabil"

"Spitalele înseamnă, în termeni bugetari, 34 de miliarde de lei, din totalul de puţin peste 80 mld lei. Discutasem cu domnul ministru Rafila la un moment dat despre piramida finanţării serviciilor de sănătate. Nu e normal ca, la baza piramidei, să se regăsească spitalele, în ceea ce priveşte cheltuielile. Treptat, trebuie să facem trecerea către ambulatoriul de specialitate şi către medicina de familie. E lucrul care va asigura sustenabilitatea acestui sistem, pe termen mediu şi lung.

(...) Începând cu noua contractare pe zona de spitale, care sper eu că va putea fi pusă în practică în cel mult 2 luni, vom ruga spitalele să ne raporteze cheltuielile reale, astfel încât să ştim real cât costă serviciile spitaliceşti. Dacă nu facem asta, noi ne facem că plătim, spitalele se fac că muncesc.

Medicamentele înseamnă 26 miliarde de lei, şi voi fi foarte cinstit. În fiecare an, an de an, în ultimii 3-4 ani, am avut o creştere a bugetului medicamentelor de 4-5 miliarde de lei. Deja devine nesustenabil. Numărul pacienţilor trataţi creşte cu câteva zeci de mii pe an, iar bugetul creşte cu un miliard de euro pe an. Atâta vreme cât CASS rămâne la 10%, şi nu mai mult, ca de exemplu în Germania, unde e spre 15%, nu putem avea pretenţia să ţinem pasul cu Germania. Dar ce putem face în această zonă este să ne gândim foarte bine la politica de preţuri şi la politica de rambursare. Suntem ancoraţi într-o realitate trecută, aş îndrăzni să spun, şi ar trebui să privim cu atenţie la metode de bună practică. De ce în România unele dintre medicamentele inovative au întârzieri de 2-3 ani până în momentul în care intră pe rambursare? Credeţi că CNAS, ministerul Sănătăţii, ministerul de Finanţe, nu îşi doreşte? Dar nu avem acei 5 miliarde de lei pe an. Şi atunci, vă invit să fiţi alături de CNAS, de ministerul Sănătăţii, ca să regândim acest mecanism de rambursare, astfel încât să fie sustenabil pentru FNUASS, dar şi echitabil pentru dumneavoastră, cei care oferiţi pacienţilor, prin inovare, cercetare, acele medicamente care le salvează viaţa. Sunt sigur că putem găsi o astfel de soluţie, totul e să vorbim cinstit, transparent", a declarat Horaţiu Moldovan.