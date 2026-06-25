Primul caz de Ebola confirmat în Europa! Autoritățile au început ancheta epidemiologică / FOTO: magnific.com @user7350813

Franța a confirmat primul său caz de Ebola. Un medic care s-a întors dintr-o misiune umanitară în Republica Democrată Congo a fost testat pozitiv pentru virus. Este primul caz de Ebola confirmat în Europa.

Un medic revenit dintr-o misiune umanitară în Republica Democrată Congo a fost diagnosticat cu Ebola după sosirea în Franța, a anunțat Ministerul Sănătății, conform Euronews. Este primul caz detectat pe teritoriul european de la începutul actualului focar din Africa Centrală.

„Toate măsurile de precauție, în special izolarea pacientului, au fost luate imediat după sosirea acestuia în Franța, iar el a fost transferat la spital în condiții de siguranță pentru a evita orice risc de infectare”, a transmis ministerul.

Pentru a limita riscul transmiterii locale, autoritățile franceze au început o anchetă epidemiologică pentru identificarea tuturor persoanelor care ar fi putut intra în contact cu pacientul.

„Aceste persoane vor fi contactate fără întârziere de agenția regională de sănătate, vor trebui să se autoizoleze la domiciliu timp de 21 de zile și vor fi monitorizate atent pe întreaga perioadă”, a precizat ministerul.

Ministerul francez al Sănătății a subliniat că riscul pentru populație este „foarte scăzut”.

Luna trecută, un medic american depistat pozitiv în Republica Democrată Congo a fost tratat la Charité, în Germania.

Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor a evaluat riscul de infectare ca fiind redus pentru locuitorii Europei și pentru călătorii care se deplasează în zonele afectate de transmiterea activă a virusului, respectiv foarte redus pentru populația europeană în ansamblu.

Riscul pentru populația generală este considerat foarte scăzut deoarece Ebola nu se transmite prin aer, ci prin contact direct cu fluidele corporale ale unei persoane bolnave.

CITEȘTE ȘI: Cel mai mare focar de Ebola din istorie se extinde în RD Congo: „Prima linie de apărare s-a prăbușit”

Situația din Republica Democrată Congo

De la declararea oficială a focarului, la mijlocul lunii mai, au fost înregistrate peste 1.000 de cazuri confirmate și cel puțin 260 de decese. Acesta este cel mai mare focar de Ebola înregistrat vreodată în prima lună de la declanșare.

Boala este provocată de tulpina rară Bundibugyo a virusului Ebola, pentru care în prezent nu există vaccin sau tratament aprobat.

Autoritățile sanitare întâmpină dificultăți în limitarea răspândirii virusului în provincia Ituri, epicentrul epidemiei, unde deplasările populației cauzate de conflictele armate complică activitatea echipelor medicale.

Puțin peste jumătate dintre persoanele considerate contacte cu risc ridicat au fost identificate și sunt monitorizate, în timp ce originea exactă a focarului rămâne necunoscută.

Situația este deosebit de îngrijorătoare în taberele pentru persoane strămutate, unde supraaglomerarea favorizează transmiterea infecției.

Organizația Mondială a Sănătății avertizează că epidemia s-ar putea extinde în întreaga regiune, după ce mai multe cazuri au fost deja detectate în Uganda.

VEZI ȘI: Trei vaccinuri împotriva Ebola sunt în curs de dezvoltare, în timp ce numărul cazurilor crește fără precedent