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DCNews Stiri ”Infarctul la femei arată diferit”. Dr. Gherasie: A venit la urgențe cu o oboseală extremă, fără antecedente

”Infarctul la femei arată diferit”. Dr. Gherasie: A venit la urgențe cu o oboseală extremă, fără antecedente

Roxana Neagu Autor: Roxana Neagu
Data publicării: 25 Iun 2026
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Dr. Flavius Gherasie/ foto Facebook

Medicul cardiolog Flavius Gherasie a explicat de ce infarctul la femei arată diferit, ceea ce duce la o diagnosticare târzie.

”Infarctul la femei arată diferit. 

Și tocmai de aceea este diagnosticat mai târziu. Povestea doamnei Maria, în vârstă de 54 de ani, profesoară. Activă, fără antecedente cardiace cunoscute.

A venit la urgențe cu oboseală extremă de două zile, greață și o senzație vagă de disconfort în spate. Nu avusese durere tipică în piept. Nicio senzație dramatică.

Așteptase două zile înainte să vină. „Nu voiam să deranjez. Credeam că e de la stres."

EKG-ul şi ecocardiografia au arătat modificări. Făcuse infarct.

Cum se poate manifesta, de fapt, infarctul la femei

La femei, infarctul se poate manifesta complet diferit față de bărbați. Oboseală extremă inexplicabilă. Greață. Durere în spate, maxilar sau umeri. Lipsă de aer fără efort. Amețeală bruscă.

Poate chiar să nu se manifeste cu durere în piept.

Aceste simptome sunt puse adesea pe seama stresului sau oboselii. Și astfel tratamentul întârzie… uneori cu orele. Un alt lucru pe care îl observ des: femeile care au trecut printr-un eveniment cardiac sunt mai reticente să revină la control, să ia medicația, să ceară ajutor.

„Nu vreau să fiu o povară pentru nimeni domnule doctor, nu am mai luat nici pastilele."

Această frază o aud mult prea des. Dacă ești femeie și ai avut vreodată simptome pe care le-ai ignorat: oboseală neobișnuită, lipsă de aer, disconfort vag în piept sau spate, scrie-mi. Poate că merita investigat” scrie dr. Flavius Gherasie, pe Facebook. 

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