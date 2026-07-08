Epidemia de Ebola se agravează în Republica Democrată Congo. Peste 580 de oameni au murit, iar OMS avertizează asupra riscului de extindere / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @DC Studio

Autoritățile din Republica Democrată Congo au anunțat o nouă creștere a bilanțului epidemiei de Ebola, care afectează estul țării de aproape două luni. Potrivit celor mai recente date oficiale, 580 de persoane și au pierdut viața, iar alte 1.708 au fost confirmate cu infecția provocată de virusul Ebola.

Datele au fost publicate miercuri de Ministerul Comunicațiilor și Media din Republica Democrată Congo și includ raportările înregistrate până la data de 6 iulie. Rata mortalității a ajuns la 34%, ceea ce reflectă gravitatea focarului aflat în desfășurare.

Potrivit autorităților congoleze, 680 de persoane infectate sunt internate sau se află în izolare, în timp ce 280 de pacienți au fost declarați vindecați.

Anchetele epidemiologice continuă, iar aproximativ 75,2% dintre persoanele care au intrat în contact cu bolnavii sunt monitorizate de echipele medicale.

Ministerul a confirmat că epidemia Ebola s-a extins într-o nouă zonă din provincia Ituri.

„O nouă zonă sanitară (Boga) este în prezent afectată în Ituri, ceea ce consolidează cartografierea epidemiei”, a precizat ministerul.

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Epidemia s-a extins în mai multe provincii și a ajuns în Uganda

Focarul de Ebola a fost declarat oficial la 15 mai în provincia Ituri, aflată la granița cu Uganda și Sudanul de Sud. Între timp, virusul s-a răspândit și în provinciile North Kivu și South Kivu, din estul Republicii Democrate Congo.

Transmiterea virusului nu s-a limitat la granițele țării. În Uganda au fost confirmate 20 de cazuri de Ebola, dintre care 15 sunt asociate cu persoane infectate în Republica Democrată Congo. Două dintre aceste cazuri s-au soldat cu decesul pacienților.

Autoritățile franceze au anunțat depistarea primului caz de Ebola pe teritoriul țării. Este vorba despre un medic care s-a întors recent dintr-o misiune desfășurată în Republica Democrată Congo și care a fost diagnosticat după revenirea în Franța.

OMS avertizează că nu există vaccin sau tratament pentru această tulpină

Actualul focar este provocat de tulpina Bundibugyo a virusului Ebola. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, această variantă are o rată a mortalității cuprinsă între 30% și 50%. În prezent, nu există niciun vaccin autorizat și nici un tratament specific împotriva acestei tulpini.

Organizația Mondială a Sănătății consideră că riscul de extindere a epidemiei este ridicat în Africa subsahariană, însă apreciază că riscul la nivel mondial rămâne scăzut.

Specialiștii OMS estimează că virusul circula deja în provincia Ituri cu aproximativ două luni înainte ca autoritățile să declare oficial izbucnirea epidemiei.

La 17 mai, Organizația Mondială a Sănătății a clasificat focarul drept „urgență de sănătate publică de importanță internațională”.

A treia cea mai gravă epidemie de Ebola înregistrată până acum

Actualul focar este considerat al treilea cel mai grav episod de Ebola din istorie. Cea mai severă epidemie a avut loc în Africa de Vest, între anii 2014 și 2016, când aproximativ 11.000 de persoane au murit, iar peste 28.000 au fost infectate. Pe locul al doilea se află epidemia care a afectat estul Republicii Democrate Congo între 2018 și 2020. Atunci au fost înregistrate 3.481 de cazuri și 2.299 de decese.

Virusul Ebola se transmite prin contact direct cu fluidele corporale ale persoanelor sau animalelor infectate. Boala poate provoca febră hemoragică severă, vărsături, diaree, hemoragii interne și alte complicații care pot duce la deces, în special în lipsa unui tratament de susținere administrat rapid.