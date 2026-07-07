Carosabil prăbușit în București. Trafic rutier restricționat

Imagini surprinse într-o intersecție din Capitală. Foto cu caracter ilustrativ: Agerpres

Trafic rutier restricționat în Capitală, după surparea carosabilului pe o stradă.

Carosabilul s-a prăbuşit, marţi, la intersecţia bulevardului Mihail Kogălniceanu cu strada Vasile Pâvan din Capitală. Traficul se desfășoară pe câte o bandă de circulaţie pentru fiecare sens de mers.

În urma incidentului, a intervenit societatea Apa Nova, iar traficul rutier va fi restricţionat pe strada Vasile Pârvan, între Calea Plevnei şi bulevardul Mihail Kogălniceanu, sensul dinspre strada Berzei, informează Brigada Rutieră a Capitalei.

Șoferii din Capitală, îndemnați să conducă cu prudență

"Având în vedere aceste aspecte, Brigada Rutieră solicită conducătorilor de autovehicule să circule cu prudenţă, să păstreze o distanţă suficientă pentru a putea frâna în condiţii de siguranţă, să respecte semnificaţia semnalizării rutiere temporare, precum şi semnalele şi indicaţiile poliţiştilor rutieri", arată sursa citată.

Poliţia le recomandă pietonilor să respecte semnalele şi indicaţiile poliţiştilor rutieri, iar traversarea străzii să o realizeze doar prin locurile special amenajate şi la culoarea verde a semaforului electric, după ce s-au asigurat temeinic, iar conducătorii de vehicule le-au înţeles intenţia de a traversa.