Marine Le Pen ar putea candida la alegerile prezidențiale din Franța. Decizia instanței

Lidera franceză de extremă dreaptă, Marine Le Pen

Instanța franceză a scurtat interdicția de a ocupa o funcție publică de către Marine Le Pen, dar o obligă pe aceasta să poarte brățară electronică.

Curtea de Apel de la Paris a scurtat sentința de condamnare la închisoare pentru Marine Le Pen de la patru, la trei ani, dintre care unul cu executare prin arest la domiciliu cu brățară electronică de monitorizare, conform France 24.

De asemenea, instanța a scurtat pedeapsa acesteia de cinci ani de ineligibilitate, propunțată în 2025, la 45 de luni, dintre care 30 cu suspendare. Prin urmare, Marine Le Pen devine eligibilă pentru alegerile prezidențiale de anul viitor.

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Reamintim că Marine Le Pen a fost găsită vinovată de deturnare de fonduri în perioada în care era deputată în Parlamentul European și a fost obligată la plata unei amenzi de 100.000 de euro. Instanța a menținut amenda aplicată liderei RN.

Alegerile prezidenţiale din Franţa vor avea loc pe 18 aprilie 2027, al doilea tur urmând să se desfăşoare pe 2 mai, după cum a relatat marţi ziarul regional Ouest-France, citat de Agerpres.

Alegerile din 2027 vor marca încheierea preşedinţiei lui Emmanuel Macron, deoarece acesta nu mai poate candida din nou, după ce a avut deja două mandate în fruntea statului.

Mai mulţi candidaţi şi-au declarat deja intenţia de a-l succeda la Palatul Elysee, între care fostul prim-ministru al lui Macron, Edouard Philippe, o figură de centru-dreapta; Bruno Retailleau, liderul Republicanilor, din aripa conservatoare; şi Jean-Luc Melenchon, fondatorul La France Insoumise (LFI, stânga radicală - n.r.), care îşi va încerca din nou norocul.

Dar marea necunoscută, cu mai puţin de un an înainte de alegeri, rămâne participarea rivalei lui Macron la ultimul tur prezidenţial, lidera extremei drepte Marine Le Pen.

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