O prințesă italiană ar putea deveni următoarea Primă Doamnă a Franței

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Jordan Bardella și prințesa italiană Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles trăiesc o poveste de dragoste care atrage tot mai mult atenția, dar care ar putea deveni și o vulnerabilitate politică pentru liderul francez.

Relația spectaculoasă a liderului francez de extremă dreapta Jordan Bardella cu o prințesă italiană le-a oferit criticilor săi un argument greu de ignorat: liderul partidului Adunarea Națională, care se prezintă drept apărător al clasei muncitoare, se apropie periculos de mult de elita împotriva căreia formațiunea sa susține că luptă, potrivit POLITICO.

Relația dintre Bardella și Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles, prințesă, figură a vieții mondene și influencer, a devenit o vulnerabilitate politică pentru un partid care s-a prezentat mult timp drept vocea francezilor obișnuiți în lupta cu cei bogați și puternici. Și mai îngrijorător pentru susținătorii lui Bardella este faptul că relația a contribuit la prima sa gafă în fața camerelor de luat vederi după mai multe luni, un moment rar pentru un lider cunoscut pentru disciplina sa mediatică și pentru imaginea publică atent controlată.

Momentul de la Monaco care i-a atras critici lui Bardella

Riscul a devenit evident la începutul lunii iunie, când Bardella a fost filmat la Marele Premiu de Formula 1 de la Monaco, unde bea și râdea alături de invitați VIP și de iubita sa, în timp ce Franța era zguduită de violul și uciderea unei fetițe de 11 ani.

Întrebat, câteva zile mai târziu, într-o emisiune televizată de maximă audiență, dacă prezența sa la Monaco a fost nepotrivită, având în vedere că aceasta a coincis cu un marș al tăcerii organizat în memoria victimei, Bardella a reacționat iritat.

„Este o întrebare serioasă?”, a întrebat el. „Sunt astfel de marșuri în fiecare zi.”

Într-un interviu anterior acordat POLITICO, el a respins ideea că Maria Carolina l-ar putea însoți în deplasările politice.

„Ascultați, ea nu face politică”, a spus el. „Acum este alături de mine și este o femeie extraordinară. Sunt extrem de fericit și extrem de îndrăgostit.”

„Un basm”

Bardella și Maria Carolina și-au oficializat public relația în aprilie, când au apărut pe coperta revistei Paris Match. Însă, câteva săptămâni mai târziu, la Monaco, povestea lor de dragoste s-a transformat dintr-un subiect de presă mondenă într-o problemă politică.

Cei doi s-au cunoscut în 2025, la o ediție anterioară a evenimentului de Formula 1, întâlnire care i-a plasat ulterior în centrul unei adevărate furtuni mediatice.

Pentru familia Bourbon des Deux-Siciles, Monaco este un loc familiar. Apartamentul familiei din principat este doar una dintre numeroasele reședințe pe care aceasta le deține în unele dintre cele mai exclusiviste destinații din Franța și Italia.

Familia deține un castel în Saint-Tropez, o casă idilică în inima regiunii Provence, o vilă cu priveliști spectaculoase în Sardinia și un apartament spațios la Paris, situat peste Sena, în fața Turnului Eiffel, unde membrii familiei pot savura preparate gătite de un bucătar napolitan.

Copilăria prințesei în vârstă de 23 de ani contrastează puternic cu cea a lui Bardella, care și-a construit identitatea politică în jurul poveștii copilăriei sale într-un mediu muncitoresc din suburbiile Parisului. Această poveste l-a ajutat să se apropie de alegătorii din regiunile industriale ale Franței și din orașele de dimensiuni medii, unde Adunarea Națională a depășit, de ani de zile, partidele de centru aflate în declin.

După apariția pe coperta Paris Match, Bardella a pierdut trei puncte într-un sondaj de popularitate realizat de institutul francez Odoxa. Cu toate acestea, a rămas cel mai popular politician al țării, cu 35% opinii favorabile.

Unii membri ai Adunării Naționale au respins însă ideea că relația i-ar putea afecta popularitatea în rândul alegătorilor. La scurt timp după ce relația a devenit publică, un oficial al partidului a sugerat că povestea ar putea fi percepută drept „un basm”.

„Nu cred că are vreun impact”, a spus un alt oficial apropiat de Bardella, la câteva zile după controversa de la Monaco.

Acesta a invocat un sondaj recent al institutului Ifop, care estima că Bardella ar obține 36% din voturi în primul tur al alegerilor prezidențiale, cu două puncte procentuale mai mult decât în luna precedentă.

Dragoste și bani

Francezii sunt cunoscuți pentru toleranța lor față de viața sentimentală a liderilor politici, considerată în mod tradițional un subiect în care presa nu intervine.

Nicolas Sarkozy trecea printr-un divorț intens mediatizat în momentul în care a fost ales președinte, iar la scurt timp s-a căsătorit cu modelul Carla Bruni, după o poveste de dragoste fulgerătoare.

Succesorul său, François Hollande, a fost surprins în timp ce își vizita amanta, actrița Julie Gayet, care ulterior i-a devenit soție, deplasându-se cu unul dintre scuterele oficiale ale președinției.

Există însă un subiect care atinge o coardă extrem de sensibilă în politica franceză: banii, iar iubita lui Bardella are foarte mulți.

Maria Carolina este moștenitoarea unei averi de familie de peste 130 de milioane de euro, deținută prin trusturi offshore, potrivit unei analize a documentelor financiare și judiciare obținute de cotidianul francez Le Monde.

Prințesa a crescut între Paris, Roma și Monaco și a fost educată de profesori particulari, uneori chiar 12 la număr, care călătoreau frecvent împreună cu familia, potrivit declarațiilor făcute de ea și de sora sa.

Nici Bardella, nici Maria Carolina nu și-au ascuns pasiunea pentru destinațiile exclusiviste, printre care Monaco, microstatul preferat de unii dintre cei mai bogați oameni din lume datorită cazinourilor, peisajelor și regimului fiscal favorabil, și Saint-Tropez, unde amândoi și-au petrecut vacanțele înainte de a deveni un cuplu.

Pe Instagram, Maria Carolina publică imagini din viața sa luxoasă și fotografii în rochii extravagante. Promovează branduri de lux și, ocazional, prezintă organizațiile caritabile susținute de familia sa.

Întrebată într-o emisiune despre familii regale dacă ea și sora sa mai mică se simt „deconectate” de realitate, Maria Carolina a răspuns:

„Nu trăim pe Lună! Privilegiate, da, dar asta nu ne împiedică să vrem să muncim, să avem propriile proiecte și să ne construim propriul viitor.”

O cunoștință care a fost invitată la petrecerea anuală a familiei din Saint-Tropez a descris-o pe Maria Carolina drept „puțin în lumea ei”, dar „foarte drăguță și relaxată” și „departe de a fi proastă”.

Ea și sora sa „au fost crescute să se comporte întotdeauna impecabil, să nu facă niciodată vreun pas greșit”, a mai spus persoana respectivă.

Maria Carolina nu a răspuns, prin intermediul avocatului său, solicitării de comentarii.

Luxul ostentativ, un posibil pericol pentru Bardella

Potrivit unui oficial al Adunării Naționale, tocmai afișarea ostentativă a bogăției ar putea să-i creeze probleme lui Bardella.

Averea personală a politicianului este mult mai mică, deși a crescut datorită drepturilor de autor obținute din cărțile sale. În luna iulie a anului trecut, aceasta depășea 700.000 de euro, potrivit declarației sale financiare depuse la Parlamentul European.

„Nu văd avantajele, văd doar dezavantajele. Trăim într-o societate căreia nu-i place luxul ostentativ”, a declarat oficialul partidului.

Contrastul este cu atât mai puternic în comparație cu profilul multor alegători ai Adunării Naționale. Partidul are rezultate foarte bune în rândul alegătorilor cu venituri mici și al clasei muncitoare.

În același sondaj Ifop, formațiunea atrăgea 56% dintre intențiile de vot în rândul acestor categorii, cu 20 de puncte procentuale peste scorul său în rândul populației generale.

Adversarii de stânga ai partidului, care concurează pentru același electorat, nu au ratat ocazia de a-l ataca pe Bardella din cauza legăturii sale cu familia regală.

„Nu judec relația, dar cred că Jordan Bardella reprezintă un punct de cotitură politic și ideologic în interiorul extremei drepte franceze, unul ultraliberal”, a declarat Paul Vannier, deputat din partea partidului radical de stânga Franța Nesupusă.

„Alegerile pe care a decis să le facă publice nu mai sunt private”, a adăugat Vannier. „Să ai o relație cu o prințesă, să participi la evenimente ale jet-setului internațional. Acestea reprezintă un mesaj politic.”

Marine Le Pen însăși a atacat de mult timp marile averi și elitele globale care se întâlnesc în locuri precum Davos, reușind în același timp să atragă alegători afectați de închiderea fabricilor și de efectele globalizării în regiunile industriale ale Franței.

Sânge albastru

Există însă și un alt mod în care povestea de dragoste a lui Bardella ar putea fi privită favorabil de o parte a extremei drepte: ca simbol regal, nu ca o povară asociată elitei.

În timpul unui miting al activiștilor de extremă dreapta apropiați de mișcarea identitară, fostul parlamentar al Adunării Naționale Jean-Yves Le Gallou, care a părăsit partidul cu ani în urmă, s-a declarat încântat de această perspectivă.

„Dacă va fi ales, Prima Doamnă va fi o descendentă directă a lui Charles Martel, fondatorul dinastiei regale a Franței. Acest lucru nu poate decât să-mi facă plăcere”, a spus el.

Arborele genealogic al Mariei Carolina o leagă direct de Ludovic al XIV-lea, „Regele Soare” al Franței din secolul al XVII-lea. Totuși, legătura regală mai apropiată a familiei sale este cu fostul Regat al celor Două Sicilii, care cuprindea Sicilia și partea sudică a Peninsulei Italice.

Întrebat la televiziunea franceză despre posibilitatea ca Franța să aibă o Bourbon drept Primă Doamnă, Bardella a folosit argumentul care a devenit principala sa apărare în privința relației: povestea lor nu este despre bani, putere sau politică, ci despre ceva mult mai personal.

„Dincolo de faptul că este un simbol de cea mai înaltă însemnătate pentru orice iubitor al istoriei Franței, ea este, înainte de toate, persoana pe care o iubesc. Sunt extrem de mândru de ea și sper că francezii vor avea ocazia să o descopere și să o cunoască.”, a spus Bardella.