Trump îi dă ”o săptămână liberă”. Va participa Mojtaba Khamenei la funeraliile tatălui său?

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Mojtaba Khamenei, fiul lui Ali Khamenei, ucis de atacurile americano-israeliene. Sursa foto: Agerpres

Iranul a avertizat că vor urma represalii dure dacă sunt lansate atacuri în timpul funeraliilor de stat pentru liderul suprem, Ali Khamenei. În replică, Donald Trump a transmis un mesaj ironic, afirmând că Washingtonul le-a acordat iranienilor o săptămână liberă pentru funeralii.

Vorbind în cadrul unei mari adunări la Muntele Rushmore, înaintea festivităților de 4 iulie, Trump s-a lăudat cu victoriile militare din recentul conflict din Orientul Mijlociu și a susținut că Iranul dorește să soluționeze cât mai rapid conflictul din Golf. Referindu-se la ceremoniile preconizate a începe sâmbătă la Teheran, Trump a spus: ”Le dăm (iranienilor-n.red.) o săptămână liberă pentru că suntem oameni buni”.

Regimul teocratic de la Teheran, susținut de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice, încearcă o demonstrație de forță, mobilizând circa 20 de milioane de oameni la ceremoniile care au început chiar în ziua de 4 iulie.

Înmormântarea ar fi trebuit să aibă loc la 24 de ore după deces, conform religiei islamice, dar a fost amânată, oficial din cauza riscurilor legate de atacurile aeriene, până la încheierea unui armistițiu. Fiul lui Khamenei, care a preluat puterea, se ascunde în locații secrete de la începutul războiului și nu comunică decât prin mesaje înregistrare, de teamă că ar putea fi eliminat, așa cum au fost eliminați mai mulți oficiali ai guvernului și conducători militari, de la începutul războiului. De asemenea, liderii religioși care conduc Iranul se temeau că o mare manifestație, în centrul Teheranului, s-ar putea întoarce împotriva lor, și au organizat ceremoniile doar după ce a fost limpede că Gardienii Revoluției păstrează capacitatea de represiune a unei revolte împotriva regimului teocratic.

Dacă Trump a dat, în stilul care l-a făcut celebru, asigurări că nu vor fi atacuri pe parcursul ”săptămânii libere” nu se știe cum va reacționa Israelul. Armata israeliană și Mossad-ul, care deține o puternică rețea de intelligence la Teheran, sunt autorizate să elimine orice oficial Iranian care se află pe lista țintelor, începând cu noul lider suprem, Mojtaba Khamenei. Noul lider, care nu a mai apărut în public după bombardamentul din 28 februarie, este așteptat să participe la funeraliile tatălui său, altfel fiind pusă în discuție legitimitatea succesiunii pentru „ayatollah-ul de carton”, cum a fost numit Mojtaba Khamenei pe rețelele sociale.