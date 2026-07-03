Controversă cu demisia premierului Republicii Moldova. Unde a fost ieri Alexandru Munteanu / foto în articol

Alexandru Munteanu și-a dat demisia din funcția de premier al R. Moldova. Foto: Agerpres

Alexandru Munteanu a demisionat vineri din funcția de premier al Republicii Moldova.

El și-a anunțat demisia în cursul dimineații și a motivat-o spunând că „a ales să plece” în momentul în care „a înțeles că nu-și mai poate exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile” sale.

„Am acceptat propunerea de a fi premier cu multă responsabilitate și cu ferma convingere că pot contribui la schimbarea lucrurilor în bine. În momentul în care am înțeles că nu-mi mai pot exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le am, aleg să plec”, a scris, printre altele, Alexandru Munteanu.

Alexandru Munteanu a fost singurul lider al establishment-ului politic de la Chișinău care a participat, joi, la recepția anuală de 4 Iulie a Ambasadei SUA, organizată cu prilejul celebrării a 250 de ani de la Declarația de Independență a Statelor Unite ale Americii, fapt ce a stârnit controverse în mediul online legate de cauzele mai profunde care ar fi putut provoca demisia primului-ministru.

Nici Maia Sandu, nici Igor Grosu, președintele Parlamentului Republicii Moldova, nu au participat la evenimentul de la Ambasada SUA la Chișinău, președintele Republicii Moldova fiind cunoscut mai degrabă ca un lider cu conexiuni solide și afinități mai degrabă în Uniunea Europeană decât peste ocean.

„Aseară, am sărbătorit cea de-a 250-a aniversare a independenței americane la o recepție cu tematică Freedom 250 la Chișinău, alături de invitați distinși, printre care prim-ministrul Alexandru Munteanu și Alexandru Gozun, președintele Camerei de Comerț Americane din Moldova“, a transmis Ambasada SUA.

De asemenea, într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, Alexandru Munteanu evidenția ieri parteneriatul de încredere al Statelor Unite ale Americii cu Republica Moldova. El vorbea despre rolul SUA în „consolidarea instituțiilor democratice, dezvoltarea economiei, întărirea securității energetice și implementarea proiectelor care îmbunătățesc viața oamenilor“.

Demisia premierului Republicii Moldova a venit în aceeași zi în care statele UE au decis deschiderea celui de-al 6-lea capitol de negocieri „Relații externe” pentru aderarea Ucrainei și Republicii Moldova la blocul comunitar.